Chiêu trò phù phép pate và xúc xích khiến người tiêu dùng toát mồ hôi hột, nhìn cận cảnh quy trình thực hiện càng thêm ám ảnh kinh hoàng

Mới đây, một phóng sự ghi cận cảnh làm pate và xúc xích của VTV khiến người xem không khỏi giật mình. Nhiều người cảm thấy kinh hãi đến buồn nôn. Pate, xúc xích vốn là những món cực phổ biến để ăn bánh mì. Trong dịp Tết Nguyên Đán, đây cũng là những đồ ăn nhanh gọn được nhiều người ưa chuộng, mua sẵn để tủ lạnh. Song, chất lượng của những món pate và xúc xích thật sự rất đáng phải xem xét và cân nhắc.

Thâm nhập một cơ sở sản xuất pate và xúc xích bẩn tại Chương Mỹ (Hà Nội), phóng viên ghi nhận cơ sở sản xuất hàng trăm kg pate và xúc xích mỗi ngày để cung cấp cho người dân thủ đô.

Những rổ bì lợn, nội tạng được thu gom ở khắp nơi dù đã được chần qua nước sôi vẫn bốc mùi hôi thối. Đây là những nguyên liệu được chuẩn bị cho một ca sản xuất.

Chủ xưởng sản xuất 29 tuổi nhưng đã có 4 năm kinh nghiệm làm pate và xúc xích không ngại ngần chia sẻ nhiều mánh lới đem lại lợi nhuận cao và chi phí thấp đều được áp dụng.

Bì lợn sau khi cho vào máy xay nhỏ được trộn với đủ thứ hương liệu để bớt đi mùi hôi thối như thạch anh (hay còn gọi là hàn the) xúc xích giòn dai.

Trong những nguồn nguyên liệu làm pate và xúc xích, chỉ có bột mì là rõ nguồn gốc, xuất xứ. Còn lại tất cả đều trong tình trạng hư hỏng, ôi thiu và đánh lừa vị giác bằng đủ thứ chất tạo mùi, hàn the. Sau khi trộn đều hỗn hợp lại được cho vào máy xay để đóng vào khuôn.

Sau khi hấp trong vòng 4 tiếng sẽ tạo thành pate. Còn để tạo ra xúc xích, chủ cơ sở nhồi vào ruột lợn đã tích trữ lâu ngày trong tủ lạnh, chuyển màu đen, chảy nước nhớt và bốc mùi hôi thối. Vắt chanh và bóp đều là cách để phù phép dấu hiệu hư hỏng của ruột lợn.

Sau khi lồng vào phễu và chạy máy ép, rất nhanh chóng, một đoạn xúc xích đã thành hình.

Đáng nói, bình thường cần 4 tiếng để hấp chín xúc xích. Thế nhưng để đỡ mất thời gian, chủ cơ sở chọn cách luộc cho nhanh. Sau khi nước sôi, một thứ bột màu đỏ được cho vào nồi, luộc trong 1 tiếng. Thành phẩm là những khoanh xúc xích đỏ lòm bắt mắt.

Trung bình một ngày, cơ sở này sản xuất khoảng 70kg pate và xúc xích. Tất cả được cất giữ trong tủ lạnh để 6 giờ sáng hôm sau đem đi phân phối cho hàng chục cửa hàng bán đồ ăn trên địa bàn Hà Nội. Được làm từ phế phẩm của lợn bao gồm thịt thối, lợn chết, nội tạng hư hỏng... nên giá của những mặt hàng này siêu rẻ, chỉ 40.000 đồng/kg, chưa bằng nửa giá 1kg thịt lợn tính tại thời điểm này.

Pate và xúc xích làm từ phế phẩm của lợn gây hại sức khỏe thế nào?

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội) cho biết, phế phẩm của lợn không có chất dinh dưỡng lại còn rước bệnh vào thân. Nguyên nhân bởi thịt lợn thối, thịt lợn chết hay nội tạng chảy nhớt, bốc mùi... đều không phải thực phẩm đảm bảo chất lượng, ăn dễ bị ngộ độc. Về lâu dài tích lũy làm suy yếu nội tạng, nguy cơ mắc bệnh ung thư là điều khó tránh.

Đặc biệt, như chủ cơ sở vừa thẳng thắn tiết lộ, pate và xúc xích được phù phép bởi rất nhiều loại hóa chất khác nhau như hàn the. Trong khi đó, hàn the là một hóa chất đã bị Bộ Y tế cấm trong sản xuất thực phẩm từ rất lâu bởi nguy cơ gây suy gan, suy thận, vô sinh, biếng ăn, da xanh xao, suy nhược cơ thể, teo tinh hoàn. Phụ nữ mang thai ăn phải sản phẩm chứa hàn the sẽ bị nhiễm độc thai nhi...

Tết này, nhiều người muốn ăn pate và xúc xích nên chọn loại nào để an toàn nhất?

Đó chắc chắn là món pate và xúc xích bạn tự làm ngay tại nhà. Nhất là nếu gia đình bạn, gia đình có trẻ nhỏ cực kỳ thích ăn những món này.

Dành ra một chút thời gian, bạn lựa chọn những nguyên liệu tươi sạch sau đó đem về nhà, chế biến theo công thức đơn giản, không chất phụ gia độc hại. Rất nhanh chóng sau đó, bạn sẽ có mẻ pate và xúc xích siêu ngon và an toàn cho cả gia đình.

Nếu quá bận rộn không thể làm được những món này, bạn cũng nên đặt mua tại những cửa hàng quen thuộc, uy tín, được chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuyệt đối không nên mua hàng trôi nổi, không rõ xuất xứ, mua ăn chỉ vì ngon. Bởi như bạn thấy bên trên, chẳng lẽ bạn định mãi "khuất mắt trông coi"?

