Chiều tối nay Hà Nội đón đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa, vùng núi thấp nhất 19 độ

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng nay (05/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi vùng núi phía Bắc nước ta.

Dự báo: Trưa và chiều nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc, chiều và đêm nay sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên chiều và đêm nay (05/10), ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông; riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Trên đất liền, do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 2-3. Các tỉnh Bắc Bộ từ chiều nay trời chuyển mát.

Đợt không khí lạnh này có cường độ tương đối mạnh, khiến nền nhiệt 1 số khu vực Bắc Bộ sẽ giảm xuống chỉ còn 19 - 21 độ vào ban đêm, trời chuyển lạnh và rét nhẹ tại vùng núi cao.

Tại Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ, không khí lạnh gây giảm nhiệt xuống mức thấp nhất là 23-27 độ C, trời se lạnh về đêm và sáng sớm.

Từ ngày 06 - 10/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông nên khu vực Đông Bắc Bộ và Trung du có mưa nhiều nơi, một số điểm mưa to cục bộ, có nơi mưa to đến rất to.

Ngoài ra mưa lớn cục bộ còn xuất hiện tại các khu vực miền núi.

Sau ngày 07/10, toàn miền giảm mưa, duy trì trạng thái lạnh về đêm.

Khối không khí lạnh này cũng sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ. Từ đêm 06/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh áp thấp có trục 12-15 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông, nên tỉnh Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Khu vực Hà Nội: Ngày và đêm nay (05/10), có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ đêm nay trời chuyển mát.