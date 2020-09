Thông tin từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng nay (11/9), do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao, ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Từ chiều tối và đêm nay (11/9) đến ngày 13/9, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao nên ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến từ 40-80mm/24h, có nơi trên 150mm/24h). Thời gian mưa tập trung chính vào đêm và sáng sớm

Cao điểm mưa lớn ở các tỉnh Bắc Bộ sẽ bắt đầu từ đêm nay (11/9) đến ngày 13/9 với cường độ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, đặc biệt là khu vực miền núi.



Dự báo đợt mưa diện rộng ở Bắc Bộ sẽ kéo dài đến hết tuần sau (18/9).

Khu vực Hà Nội: Từ chiều tối và đêm nay (11/9) đến ngày 13/9 có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa lớn cũng gây ra nguy cơ ngập úng ở vùng đồng bằng và sạt lở đất ở vùng núi.

Trong 6 giờ qua (8h – 13h/11/9), một số tỉnh vùng núi Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to với lượng mưa đo được cụ thể là: Văn Lăng (Đồng Hỷ – Thái Nguyên) 62,4mm; Mường Chà (Nậm Pồ – Điện Biên) 30,6mm; Nậm Hàng 2 (Nậm Nhùn – Lai Châu) 23,8mm; Lùng Phìn (Bắc Hà – Lào Cai) 27,4mm…

Dự báo trong khoảng 6 giờ tới, một số nơi thuộc các tỉnh vùng núi Bắc Bộ vẫn tiếp tục có mưa vừa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 60mm.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất: - Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh như: Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh.