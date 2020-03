Chiêu làm đẹp 10 năm không đổi của Mai Ngọc: Mỗi ngày uống 1 viên Vitamin C để da đẹp dáng thon

Nổi tiếng là một trong những nữ BTV xinh đẹp duyên dáng nhất VTV, Mai Ngọc từ lâu đã được công chúng vô cùng yêu mến bởi nhan sắc xinh đẹp nhẹ nhàng cùng sự duyên dáng thanh lịch toát lên từ tính cách đến gu thời trang của mình. Mai Ngọc đã 30 tuổi vẫn giữ cho mình sắc vóc ngọt ngào khiến bao chị em phải thầm ghen tị.

Không kể lúc make up cẩn thận chỉn chu khi lên hình hay là những khi để mặt mộc tự nhiên, Mai Ngọc vẫn vô cùng xinh đẹp. Làn da tuổi 30 của "cô gái thời tiết" lúc nào cũng căng mịn, hồng hào không gợn vết tích lão hóa.

Mai Ngọc chia sẻ, cô rất chăm tập thể thao. Nhờ tập luyện đều đặn mỗi ngày mà cô duy trì được vóc dáng thon gọn, nhờ vậy làn da cũng tươi trẻ mịn màng hơn. Mai Ngọc cũng khuyên chị em nên chăm chỉ tập luyện, tập gym hay yoga đều rất tốt cho sức khỏe cũng như nhan sắc của các chị em, nhất là với độ tuổi 30 trở đi.

Bên cạnh việc ăn uống, tập luyện đều đặn, Mai Ngọc còn bật mí một trong những bí quyết làm đẹp được nữ BTV duy trì trong suốt 10 năm qua. Một bước chăm sóc sức khỏe cũng như sắc đẹp của chị em phụ nữ đơn giản đến bất ngờ nhưng chuẩn không cần chỉnh. Mai Ngọc duy trì uống 1 viên Vitamin C mỗi ngày, vừa khỏe người lại đẹp da.

Bí quyết giữ gìn nhan sắc của Mai Ngọc chỉ đơn giản có vậy, nhưng nhiều chị em lại lơ là.

Các chị em có thể mua Vitamin C tại tất cả các hiệu thuốc, hãng nào cũng được và hãy duy trì uống đều đặn mỗi ngày, đảm bảo làn da sẽ đẹp lên trông thấy, sức khỏe cũng cải thiện rõ rệt. Nhất là trong mùa dịch này Vitamin C tăng sức đề kháng cho cơ thể, giúp bạn đủ sức chống trọi lại bệnh dịch đang hoành hành ngoài kia. Đó chính là bí quyết siêu đơn giản nhưng cực kỳ hiệu nghiệm được Mai Ngọc duy trì suốt 10 năm qua.

* Tác dụng không ngờ của Vitamin C đối với làn da, đặc biệt là da lão hóa

Vitamin C là một trong những chất chống lão hóa lâu đời và vẫn được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Vitamin C vốn có sẵn ở cơ thể mỗi người, đóng vai trò trong quá trình tái tạo và sản sinh collagen. Bởi vậy, chúng ta phải bổ sung Vitamin C từ các nguồn ngoài như: các loại thực vật, thuốc uống, chất bôi ngoài da.



Vitamin C có khả năng cải thiện nhiều vấn đề về da như lấy đi những nốt đen trên da (lớp sừng già), ức chế việc tạo thành melanin, giúp da trắng sáng, làm mờ vết thâm, nám, tàn nhang. Vitamin C thúc đẩy quá trình hình thành sợi collagen, da sẽ được làm đầy sẹo lõm do mụn. Từ đó làn đầy các nếp nhăn phát sinh do lão hóa trên da.

Vitamin C hạn chế tác hại của tia UV đối với làn da, giúp bạn chống lại sự oxy hóa, ngăn chặn sự phát triển của các tế bào gốc tự do mà tia UV kích thích sản xuất một cách hữu hiệu.