Chiến sĩ công an ở TP.HCM mắc COVID-19 nặng, phải chạy ECMO đã hồi phục sau 23 ngày điều trị tại BV Chợ Rẫy

Tin vui trên được đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết vào trưa 1/7.

Sau khi hồi phục, anh P.C.Đ., chiến sĩ công an mắc COVID-19 đã xúc động gửi lời tri ân dành cho nỗ lực cứu chữa của các y bác sĩ và sự quan tâm của mọi người dành cho mình.

"Sau một thời gian nguy kịch do bị nhiễm COVID-19 trong quá trình tham gia chống dịch, nay sức khỏe của tôi đã hồi phục.

Tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM, Bộ Công an, lãnh đạo Công an TP.HCM, lãnh đạo Công an Quận Tân Phú, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Phường Phú Trung... và đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã rất quan tâm và tận tình chăm sóc, cứu chữa cho tôi.

Hôm nay sức khỏe của tôi đã tạm ổn. Tôi sẽ cố gắng hết bệnh để về công tác, cùng tham gia chống dịch" - Anh Đ. nói trên giường bệnh trong phòng cách ly ở khoa Bệnh nhiệt đới.

Anh Đ. cảm ơn các bác sĩ đã cứu mạng mình.

Trước đó, anh P.C.Đ (41 tuổi) là chiến sĩ thuộc đội Phòng chống tội phạm, Công an phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP.HCM có tham gia chốt trực tại các khu vực cách ly, phong tỏa vì dịch bệnh.

Ngày 6/6, anh bị sốt, mệt và khó thở nên đi khám và được xét nghiệm sàng lọc, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trong ngày, bệnh nhân được chuyển từ Bệnh viện Công an Thành phố sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM. Tuy nhiên tình trạng vẫn diễn biến xấu dần, tổn thương phổi tiến triển.

Trước đó, bệnh nhân được đưa về BV Chợ Rẫy ngày 8/6.

Ngày 8/6, ekip y bác sĩ khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy đã mang thiết bị sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM để tiến hành đặt ECMO.

Sau đó vận chuyển an toàn cho chiến sĩ công an P.C.Đ về khu vực cách ly tại khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị.

Sau 23 ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy, đến nay anh P.C.Đ đã hồi phục, cai ECMO, cai máy thở và đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-1 vào ngày 30/6/2021.