Chiến sĩ công an "giải cứu" thiếu nữ xinh đẹp trong clip "bắt vợ" ở Hà Giang là ai?

Liên quan đến đoạn clip ngắn ghi lại cảnh nam thanh niên vùng cau giữ tay một thiếu nữ mặc váy dân tộc H'Mông màu vàng cam nghi để "bắt vợ", mới đây cơ quan chức năng đã có thông tin chính thức.

Được biết sự việc xảy ra tại thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Đoạn clip được chia sẻ khiến nhiều người bức xúc.

Nam thanh niên ra sức bắt cô gái xinh đẹp về làm vợ ngày đầu năm

Trong ngày 8/2, lãnh đạo Công an huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang cho biết đơn vị đang xác minh, làm rõ vụ việc.

Trao đổi trên báo chí, lãnh đạo Công an huyện Mèo Vạc cho biết, thời điểm phát hiện sự việc là khi một cán bộ công an xã Pả Vi đang rên đường tuần tra an ninh.

Nam thanh niên "bắt vợ" mới chỉ 16 tuổi

Chiến sĩ công an trong clip trên là Đại úy Lê Ngọc Tuấn, Công an viên xã Pả Vi.

Quá trình làm việc giữa hai bên, cơ quan Công an xem xét kĩ lưỡng để làm rõ việc thanh niên này "bắt vợ" hay chỉ là trêu nhau.

Nam thanh niên trong clip là Giàng Mí C. 16 tuổi, sống tại địa phương khác. Theo tìm hiểu, thanh niên trú tại thôn Hấu Chua, xã Giàng Chu Phìn, huyện Mèo Vạc.

Sau vụ việc, chính quyền xã Pả Vi đã mời gia đình 2 bên lên để làm rõ vụ việc. Được biết, tục "bắt vợ" hiện nay cũng không còn phổ biến tại đây.

