Chiêm ngưỡng những cây cầu có vẻ đẹp kỳ vĩ nhất thế giới, ngắm thôi cũng thấy đã con mắt!

Nhìn thoáng qua nhiều người cũng có thể nhận ra cây cầu với vô số lần được xuất hiện trong các bộ phim và loạt phim truyền hình - Sex and the City, Spider-Man và I Am Legend... Nối Brooklyn với Manhattan, cây cầu đã trở thành biểu tượng huyền thoại của thành phố New York, được công nhận là Di tích Lịch sử Quốc gia.