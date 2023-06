Chiêm ngưỡng cung đèo Sa Mù huyền ảo nổi tiếng bậc nhất ở đất Quảng Trị

Không chỉ riêng Tây Bắc mới có những cung đường với cảnh sắc tuyệt đẹp. Ngay tại Quảng Trị, con đường đèo Sa Mù cũng khiến các phượt thủ mê mệt bởi cảnh sắc huyền ảo.

Ảnh: Internet

Đèo Sa Mù là cung đường dài gần 20 cây số, nối liền hai xã Hướng Phùng và Hướng Việt của huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Bình. Từ thị trấn Khe Sanh theo đường Hồ Chí Mình hướng về Quảng Bình, đi khoảng 35km là đến được chân cung đèo nổi tiếng này. Đây cũng chính là đoạn đường đèo giáp với biên giới Việt - Lào, hiểm trở bậc nhất ở khu vực miền Tây tỉnh Quảng Trị với nhiều dốc đứng, quanh co.

Ảnh: Internet

Do nằm ở độ cao gần 1.400km so với mặt nước biển, dọc suốt đoạn đường quanh co này là mây phủ trắng xóa, khiến cảnh quan nơi đây luôn huyền ảo. Cũng bởi thế mà đèo được đặt tên là Sa Mù.

Ảnh: Internet

Trước đây, người dân bản địa xem Sa Mù như “con đường ma” vì địa thế hiểm trở, nhiều nguy hiểm với dốc cao chót vót, đường thì uốn lượn quanh co, khúc khuỷu.

Ảnh: Internet

Ngày nay, đoạn đèo này đã trở thành một trong những cung đường được nhiều phượt thủ đặc biệt ưa thích, bởi cảnh quan xuyên suốt hai bên đường như một bức tranh thiên nhiên hài hòa.

Cùng với cảnh sắc hùng vĩ của núi rừng, tất cả tạo nên sắc màu vô cùng huyền ảo và khác biệt. Tuy vậy, với độ hiểm trở nhất định thì việc đảm bảo an toàn khi di chuyển trong hành trình chinh phục Sa Mù chính là điều mà ai cũng phải tuân thủ để trải nghiệm chiêm ngưỡng cảnh quan nơi đây được trọn vẹn.