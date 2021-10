Chiếc váy này có gì ảo diệu mà các chị em đều phản hồi: "Chồng tôi mê lắm"

Mới đây, một chiếc váy đang gây sốt khắp cõi Tiktok bởi khả năng hack dáng tài tình, thoạt nhìn thì chiếc váy có giá gốc 39,9$ (khoảng 950k VNĐ) không có gì đặc biệt, nhưng khi mặc vào và chỉ cần thắt đai phía trước là vòng eo của người mặc "auto" nhỏ đi vài centimet. Nếu muốn biết chiếc váy kỳ diệu thế nào thì mời bạn xem clip dưới đây.

Váy ảo diệu đang hot trên Tiktok

Video TikTok @jemianxo thử chiếc váy này hiện đã thu hút hơn 309 nghìn lượt thả tim và hơn 1 nghìn lượt bình luận. Được biết cô gái trẻ tên Jem mặc thử thiết kế "Mind of My Own Maxi Dress" từ thương hiệu bình dân Fashion Nova. Mẫu đầm này hiện đang cháy hàng vì lượng đặt hàng quá lớn.

Thoạt nhìn ảnh web thì chiếc váy này cũng khá đơn giản với phom ôm sát, in họa tiết loang màu theo chiều dọc và bổ sung hai dải dây thắt quanh eo. Váy được làm bằng chất liệu 94% polyester và 6% spandex nên co giãn khá thoải mái, mẫu thiết kế có size từ XS đến tận 3XL để phù hợp với nhiều vóc dáng khác nhau.

Mẫu váy "Mind of My Own Maxi Dress" hiện đang cháy hàng trên trang Fashion Nova.

Mẫu váy trở nên hot hơn bao giờ hết chắc chắn phải nhờ vào công lao review của TikTok @jemianxo. Ngay khi Jem thắt hai dải dây, phần eo của cô dường như nhỏ lại một cách thần kỳ, đồng thời vòng ba trông nở nang hơn.

Chiếc váy hiện đang trong tình trạng cháy hàng, chiếc váy này cũng nhận được nhiều phản hồi 5 sao.

Một số bình luận - Tôi thấy yêu cơ thể mình hơn trong chiếc váy này - Nó thật kinh ngạc, đáng mua - Đẹp và thoải mái - Chiếc váy này thực sự tuyệt vời và ôm sát mọi đường cong của bạn - Tôi ước nó dài thêm một chút và phần ngực không xẻ sâu quá - Tôi đã chọn nó cho buổi đi ăn tối, chồng tôi mê lắm