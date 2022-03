Ngày 22 tháng 1 năm 2005 là dấu mốc đặc biệt, ngày mà Melanija Knavs - một chân dài người Slovenia với cả tá ảnh nóng trên tạp chí đàn ông - trở thành bà Trump, nữ hoàng của cả một đế chế kinh doanh trải dài khắp nước Mỹ. 11 năm sau, nữ nhân ấy tiếp tục bước lên nấc thang mới của danh vọng khi tiếp nhận danh hiệu Đệ nhất phu nhân, đồng hành cùng đấng phu quân trên vũ đài chính trị. Có lẽ trong suốt chiều dài lịch sử của mình, nước Mỹ chưa bao giờ có một vị Đệ nhất phu nhân sở hữu tiểu sử ly kỳ đến thế.

Từ cô người mẫu "di dân" một bước lên tới "bà tư bản" đứng trên triệu người, Melania Trump là một minh chứng có hậu của giấc mơ Mỹ.

Thực tình thì danh vị vợ tỷ phú là một món hời với Melania, còn vai trò Đệ nhất phu nhân thì không. Chiếc ghế bên cạnh Tổng thống Trump dường như đã xiềng xích cuộc sống giàu sang của người đàn bà ưa hưởng thụ vào trách nhiệm của bậc "mẫu nghi thiên hạ", vốn rất nặng nề và đầy nhiễu nhương. Bà Trump chẳng thèm giấu diếm nội tâm, than vãn với bạn bè rằng chẳng mong rảo bước lại Nhà Trắng thêm một lần nào. Với bà, đó là một chương trong cuộc đời đã khép lại. Có chăng nếu được ngưỡng vọng, bà chỉ muốn quay lại cái ngày dung mạo thanh xuân một thuở ướm lên chiếc váy cưới Dior lộng lẫy nhất, cũng là ngày mà Melanija Knavs chính thức chuyển mình...

Từ cô người mẫu "di dân" đến bà Trump quyền quý

Mọi sự diễn ra như trong phim: Có cô gái trẻ nọ đến từ một nước Cộng hòa nhỏ bé, nhỏ đến mức hầu hết người châu Âu chẳng hề biết hay đoái hoài tới, đơn thương độc mã giữa xứ cờ hoa để theo đuổi "giấc mơ Mỹ". Vài năm sau, cô gái Slovenia ấy đã chễm chệ trên tấm áp phích to đùng treo ngay tại Quảng trường Thời đại, len lỏi được vào những buổi tiệc của giới tài phiệt và trở thành bà Trump. Vâng, đó chính là câu chuyện của vị Đệ nhất phu nhân gây tranh cãi nhất thế giới.

"Từng nhịp bước trong cuộc đời tôi dẫn đến những ngã rẽ khác biệt. Sinh trưởng ở Slovenia, lăn lộn giữa Milan và Paris, rồi chen chân tới New York ở độ tuổi 20 - Tất cả đều dẫn đến đại cục này: Tôi, đang phục vụ cho đất nước vĩ đại của chúng ta với tư cách một Đệ nhất phu nhân", bà Trump chia sẻ đường đời với tờ báo Tatler trong một cuộc phỏng vấn qua email.

Hình ảnh của bà Trump thuở "còn phèn", tạo dáng ngây ngô trước ống kính và thậm chí còn chẳng biết nên nhìn vào đâu.

Ngay cả vị nhiếp ảnh gia chụp bức ảnh thời trang đầu tiên cho bà Trump cũng không ngờ có ngày cô gái nhút nhát 16 tuổi trở thành Đệ nhất phu nhân của cường quốc số 1 thế giới.

Nhịp bước đầu tiên đưa cái tên cúng cơm Melanija Knavs đến với nghiệp người mẫu diễn ra vào tháng 1 năm 1987 tại Ljubljana (thủ đô của Slovenia). Khi đó nhiếp ảnh gia Stane Jerko chú ý tới một cô gái cao, mảnh khảnh, tóc dài, gương mặt xinh nhưng không lạ, độ vừa tròn 16 tuổi, đang thấp thỏm chờ đợi một ai khác. Ở cái thời Instagram và DM (tin nhắn trực tiếp) còn chưa hiện hữu trong đời thường thì cách duy nhất để "săn" những gương mặt mới là tiến tới, bắt chuyện và ngỏ ý. Vị nhiếp ảnh gia đã làm vậy và nhận được cái gật đầu từ Melanija.

Vốn sinh trưởng trong một gia đình làng nhàng và đang theo học chuyên ngành thiết kế - kiến trúc tại Đại học Ljubljana, cuộc gặp gỡ vị nhiếp ảnh gia vô tình nhen nhóm trong Melanija một dự tính khác. Buổi chụp đầu tiên triển vọng đến mức Stane Jerko dẫn dắt cô gái trẻ đến với tạp chí Model, tạo dấu mốc đầu tiên cho sự nghiệp thời trang của vị Đệ nhất phu nhân tương lai. Trong ký ức vị nhiếp ảnh gia, Melanija không phải tuýp phụ nữ quá tham vọng, nếu không muốn nói là hết sức rụt rè, thậm chí chẳng hề mường tượng có ngày cô gái trẻ đó bỏ xứ mà đi vì giấc mơ Mỹ.

Năm Melanija 20 tuổi, những biến động chính trị lớn như Bức tường Berlin sụp đổ, Liên minh châu Âu thành lập cùng tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của NATO... đã khiến chân dài này từ bỏ những ngày tháng êm đềm bên bạn trai cũ - doanh nhân Jure Zorčič - để bôn ba từ Pháp đến Ý kiếm sống qua ngày. Vào năm 1996, Melanija chuyển đến New York dưới dạng thị thực du lịch, xuất hiện ngập tràn trên các tạp chí như Vogue, Harper's Bazaar, GQ, Sports Illustrated... với vô vàn khung hình nóng bỏng, để rồi gặp tỷ phú Donald Trump lần đầu tại một bữa tiệc của giới siêu giàu vào năm 1998.

So với các "chị đại" khi đó như Naomi Campbell, Christy Turlington và Linda Evangelista thì cái tên Melanija Knavs khá mờ nhạt, chỉ là một người mẫu thường thường bậc trung dễ tìm thấy ở mọi kinh đô thời trang.

Nhưng có lẽ chính độ liều lĩnh với vô vàn shoot hình bạo liệt đã giúp cô chân dài xứ nọ lọt vào mắt xanh của nhà tài phiệt nức tiếng ăn chơi Donald Trump.

Bất ngờ ở chỗ, Trump nhanh chóng tiếp cận để xin số điện thoại của cô người mẫu Slovenia và bị cười mỉm, làm thinh. Âu cũng bởi dân tình đều biết vị tài phiệt này đầy rẫy tai tiếng xung quanh thói mê gái, chưa kể còn đang cặp kè với Celina Midelfart - một nữ nhân sáng lóa mang danh người thừa kế gốc Na Uy. Phần cũng bởi xưa nay Melanija tính tình cảnh vẻ, ưa làm cao, biết cái vị đang "nhấm nháy" trước mặt mình là ai: "Nếu tôi cho anh ta số điện thoại, tôi chỉ là một trong những phụ nữ mà ông ta gọi."

Tất nhiên một vị tài phiệt từng "mòn đít" ở bao talkshow, xuất bản bao cuốn sách, tham gia bao chương trình thực tế và thậm chí thành công với màn tranh cử rung chuyển cả thế giới vào năm 2016... sẽ không chùn bước trước sự phũ phàng của một cô người mẫu "di dân". Sau vài tháng chai mặt với bao vốn liếng ăn nói được mài ra dùng cho hết, cuối cùng quý ông Trump cũng đã cưa đổ Melanija. Cặp đôi chân dài - đại gia công khai hoành tráng trên tờ The Howard Stern vào năm 1999, cũng tan nát dăm bận rồi tiến tới hôn nhân vào năm 2005. Từ đó, Melanija Knavs trở thành Melania Trump.

Không phải lúc nào chuyện yêu đương giữa ngài Trump và quý cô Melanija cũng êm đềm. Cả hai đã dăm lần chia tay rồi lại mò về bên nhau với điểm đến là một hôn lễ thế kỷ.

Trọng trách vĩ đại kể từ chiếc váy cưới Dior "nặng muốn xỉu"

Trump là người chồng đầu tiên của Melania nhưng ngược lại, chân dài Slovenia là người đẹp thứ ba đã cùng vị tỷ phú tiến tới lễ đường thành hôn. Bù lại, đây chính là đám cưới linh đình nhất trong cuộc đời cả hai với chi phí được đồn đoán lên tới 2,5 triệu USD - một tầm cỡ mà ngay cả hôn lễ hoàng gia cũng phải "xách dép".

Đã 17 năm trôi qua nhưng mọi chi tiết của hôn lễ triệu đô này vẫn khiến giới mộ điệu phải choáng ngợp: từ chiếc bánh 50.000 USD được trang trí bằng 2.000 bông hoa nhưng... không ăn được, nhẫn cưới giá 1,5 triệu USD, 10.000 bông hoa các loại và tất nhiên không thể không kể đến bộ váy cưới thần tiền của Dior với giá 100.000 USD. Được biết siêu phẩm này vốn thuộc BST Haute Couture mùa Thu/Đông 2004 của nhà mốt nước Pháp, cũng là một trong những sáng tạo bất hủ nhất của John Galliano.

Bà Trump từng là nữ nhân kiếm cơm bao năm nhờ ngành công nghiệp thời trang, hẳn sẽ biết tìm nơi đâu những bộ cánh đẳng cấp và tinh túy nhất. Chiếc váy cưới Dior đã cho thấy gu thẩm mỹ vừa khác biệt lại không kém xa hoa của người phụ nữ này.

Chiếc váy nằm trong BST Haute Couture năm 2004 với phần tà dài 4 mét, khăn voan dài gần 5 mét. Chất liệu chủ đạo của bộ cánh là lụa satin duchess với sắc trắng ngọc trai thanh tao, thuần khiết.

Để hoàn thiện món xa xỉ phẩm này, 28 nghệ nhân của Dior đã được huy động để thao tác trong suốt 550 giờ. Khắp thân váy là 1.500 viên đá pha lê và ngọc trai được đính hoàn toàn thủ công, tạo hiệu ứng lấp lánh trong từng chuyển động của người mặc.

Sau khi làm lễ xong xuôi, bà Trump được hộ tống lên xe, vẫy chào quan khách. Trên tay bà là một chuỗi hạt đá quý đính hoa hồng vốn là đồ gia truyền.

Điều ít biết là trước khi hít một hơi để tiến vào lễ đường, bộ sậu của Dior đã khuyên bà Trump một lời hết sức chân thành: hãy ĂN THẬT NO. Thoạt tiên thì lời khuyên này nghe có vẻ quái lạ, cho đến khi sức nặng của bộ váy được hé lộ: 27kg, ngang bằng với trọng lượng trung bình của một học sinh tiểu học. Chắc chắn không chỉ với riêng vị phu nhân mà mọi quý cô đều cảm thấy việc gồng gánh một chiếc váy quá nặng để lê lết khắp nơi quả là một CỰC HÌNH. Có không ít trường hợp các cô dâu ngất xỉu, phải trợ lực bằng máy thở chỉ vì áp lực suốt chuỗi ngày chuẩn bị cưới xin cộng hưởng cùng sức nặng của những bộ trang phục cồng kềnh.

Miệng cười tươi như hoa, nhưng kỳ thực bà Trump đã phải đánh vật với bộ váy Dior khổng lồ nặng xấp xỉ một đứa trẻ.

Và cũng bởi nghe lời khuyên "ăn no cho có sức" của nhà mốt mà vòng eo của bà Trump không được thon thả như thường lệ, đối lập hẳn với hình ảnh của mẫu hãng. Nhưng thôi, thà căng bụng còn hơn ngất xỉu giữa lễ đường.

Cuối cùng, khi không còn sức để gồng gánh bộ cánh 2 tỷ đồng, bà Trump đã ngoắc ngay bề đoàn thê tử của mình để phụ giúp thay đồ. Chiếc váy cưới thứ 2 thuộc nhà mốt Vera Wang, vốn kém tiếng hơn hẳn nhưng được cái tinh giản và thoải mái cho cuộc tiếp đãi dai dẳng sau đó. Có lẽ vì tiếc rẻ một bộ Haute Couture đẹp đẽ mà chưa được tận dụng hết mức nên bà Trump rinh hẳn chiếc váy cưới Dior lên trang bìa tạp chí Vogue Mỹ. Đây cũng chính là dấu ấn thời trang rực rỡ nhất, huy hoàng hơn tất thảy mọi bìa tạp chí khác xuyên suốt sự nghiệp của bà Trump.

Chiếc bìa Vogue đầu tiên và cũng là cuối cùng của bà Trump. Sau này, kể cả khi đã trở thành Đệ nhất phu nhân của nước Mỹ, Melania Trump đều bị Vogue ngó lơ xuyên suốt 4 năm nhiệm kỳ. Chẳng bù bà Obama có tới 3 lần ló mặt lên bìa "kinh thánh thời trang", kể cả khi nhiệm kỳ đã gần kết thúc vẫn được mời gọi hết mực...

Kể từ đây giới mộ điệu biết đến một bà Trump như hiện tại. Sau khi bước vào hào môn, bà cũng tích cực một số hoạt động kinh doanh cho bản thân như dòng trang sức được bán vào năm 2010 và tiếp thị quần áo, mỹ phẩm, chăm sóc tóc và nước hoa. Đến năm 2016, vai trò của một Đệ nhất phu nhân trói buộc người phụ nữ giàu sang này vào những trọng trách quốc gia cũng như vô vàn chỉ trích, chê bai của dân tình.

Dù sao đi nữa, bà Trump và chiếc váy cưới Dior nặng 27kg vẫn là minh chứng của một giấc mơ Mỹ đã trở thành sự thật. Sau bao năm bôn ba và bám trụ tại New York, dẫu ai có chửi bới đi nữa thì bà Trump cũng kệ, như chính tuyên ngôn trên chiếc áo "I really don't care, do you?" được bà mặc khi tới thăm trẻ bị tách khỏi cha mẹ nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ vậy...

Nguồn: Evoke, Tatler

https://afamily.vn/chiec-vay-cuoi-2-ty-cua-ba-trump-giac-mo-co-that-cua-co-nguoi-mau-di-dan-va-loi-khuyen-tho-nhung-that-tu-chinh-bo-sau-dior-20220314170952638.chn