Chiếc tủ lạnh xóa tan định kiến "đợi xây nhà đẹp hẵng sắm đồ"

Nhiều đắn đo khi sắm tủ lạnh mới

Chuyện sắm một chiếc tủ lạnh mới tưởng đơn giản song cũng khiến không ít người phải "cân đo đong đếm". Lý do đến từ quan niệm mua đồ mới có ảnh hưởng đến bố cục hay phong thủy căn phòng thì cần tính toán kỹ. Chẳng hạn tủ lạnh mới có hợp với bếp không, có chiếm diện tích quá lớn không, chi phí thế nào... Các gia đình cũng có xu hướng chọn màu sắc tủ lạnh theo tông đen xám như một lựa chọn an toàn và ít gây tình trạng xung đột về màu sắc so với nội thất hiện tại.

Thị trường tủ lạnh hiện không có nhiều lựa chọn màu sắc cho người dùng

Ngoài lý do trên, việc chọn tủ lạnh màu đen hoặc xám còn đến từ lý do khách quan của thị trường, vốn đang khá nhàm chán với những lựa chọn màu sắc và thiết kế giống nhau. Với những người yêu thích phong cách nội thất mới mẻ, độc đáo và mang dấu ấn riêng, việc này quả là một "cơn ác mộng". Tưởng tượng một chiếc tủ lạnh đen đặt trong một căn bếp nữ tính đậm sắc hồng hoặc mát dịu tông màu đại dương thì sẽ lạc lõng đến mức nào. Sẽ rất khó để sáng tạo bếp đẹp, bếp chill với những lựa chọn màu sắc ít ỏi như trên.



Thiết kế khác biệt xóa tan định kiến

Với những người dùng yêu thích cuộc chơi màu sắc hoặc đơn giản là muốn tạo nên điểm nhấn khác biệt cho căn bếp thì tủ lạnh Samsung Bespoke 2 cửa Ngăn Đông Trên là lựa chọn hàng đầu cho hội yêu bếp hiện nay. Thay vì các màu sắc quen thuộc, chiếc tủ lạnh này khiến ai cũng phải thốt lên "siêu xinh" khi sở hữu 4 màu sắc hiện đại gồm Trắng Thạch Anh, Xanh Navy, Hồng Pha Lê, Nâu Ánh Than. Đây cũng là lần đầu tiên tủ lạnh 2 cửa ngăn đông trên sở hữu thiết kế Bespoke mang tính cá nhân hóa này. Cả 4 tông màu kể trên đều được tinh chỉnh để toát lên nét tinh tế, thời thượng theo xu hướng bếp hiện đại.

Phiên bản Hồng Pha Lê đầy ngọt ngào của tủ lạnh Samsung Bespoke Ngăn Đông Trên

Samsung là nhà sản xuất cung cấp các lựa chọn màu sắc cho tủ lạnh. Động thái này được hội yêu bếp đánh giá rất cao. Mỹ Nguyên (26 tuổi, Hà Nội) tấm tắc khen: "Đợt rồi mình quyết định cải tạo lại bếp, tông màu chủ đạo là xanh biển. Đồ gia dụng màu sắc cùng tông để phối thì không khó kiếm lắm, mỗi cái tủ lạnh là tìm mãi không ưng ý. Chỉ đến khi tình cờ biết được mẫu tủ lạnh mới của Samsung có màu Xanh Navy, tôi quyết định chọn ngay mà không đắn đo vì quá phù hợp với nội thất và mong ước có một chiếc tủ lạnh màu sắc sinh động trong căn bếp".



Lựa chọn màu sắc đa dạng của Bespoke Ngăn Đông Trên đáp ứng nhu cầu thiết kế căn bếp độc đáo, mang tính cá nhân hóa

Ngoài màu sắc thời thượng, điều khiến tủ lạnh Samsung Bespoke Ngăn Đông Trên trông hút mắt hơn còn đến từ 2 lựa chọn chất liệu cao cấp gồm Mặt gương và Mặt gốm. Các chất liệu này giúp sản phẩm toát lên vẻ sang trọng và dễ dàng lau chùi trong quá trình vệ sinh hàng ngày. Do đó, không cần phải đợi xây nhà đẹp rồi mới sắm tủ lạnh mới, chỉ cần thêm một chiếc Samsung Bespoke Ngăn Đông Trên là đã đủ tạo nên một căn bếp đẹp và ấn tượng.



Ngay cả với những căn bếp theo thiết kế đơn sắc, những gam màu của Bespoke Ngăn Đông Trên cũng rất phù hợp.

Không chỉ đẹp, mà còn "xịn"



Tất nhiên, nếu chỉ dừng lại ở thiết kế đẹp thì Samsung Bespoke Ngăn Đông Trên hẳn vẫn khó lòng thuyết phục đa số người dùng rút hầu bao. Điểm "đáng tiền" của chiếc tủ lạnh này còn đến từ tính năng đặc biệt mang tên Ngăn đông mềm linh hoạt Optimal Fresh+ với 4 chế độ linh hoạt cho đa dạng nhu cầu trong gia đình. Nếu cần bảo quản thịt, cá lâu thì đã có ngăn Đông mềm giúp thực phẩm tươi lâu gấp 2 lần, giữ trọn dưỡng chất lên đến 2 tuần. Trong trường hợp chỉ cần bảo quản ngắn ngày, khi cần là có thể lấy ra sử dụng ngay thì đã có chế độ "Thịt & Cá" giữ thực phẩm tươi mới mà không đông đá, dễ dàng cắt thái ngay khi vừa lấy ra khỏi tủ lạnh. Người dùng cũng có thể điều chỉnh thành ngăn "Làm mát" phù hợp để bảo quản sữa, trái cây, thịt nguội, phô mai. Hoặc nếu có khách đến thăm nhà bất ngờ và cần chuẩn bị đồ uống lạnh, chuyển sang một ngăn chuyên làm lạnh nhanh hỗ trợ bạn.

Ngăn đông mềm linh hoạt Optimal Fresh+ với 4 chế độ lưu trữ thực phẩm đa dạng cho người dùng.

Ngoài ra, sắm tủ lạnh Samsung Bespoke Ngăn Đông Trên mới còn giúp hội yêu bếp trữ được nhiều đồ ăn hơn, thêm 20 Lít dung tích so với các tủ lạnh có cùng kích thước; tất cả là nhờ công nghệ độc quyền SpaceMax™. Ngoài ra các gia đình cũng có thể tiết kiệm một khoản lớn hàng tháng nhờ tính năng tiết kiệm điện bằng máy nén Digital Inverter của dòng tủ lạnh này.



So với thiết kế tủ lạnh truyền thống, Bespoke Ngăn Đông Trên là lựa chọn hoàn hảo cho những gia đình yêu cái đẹp, muốn tận dụng tối đa sự hữu dụng của tủ lạnh. Để chiêm ngưỡng chiếc tủ lạnh này một cách trực quan, hội yêu bếp có thể "ướm thử" chiếc tủ lạnh này vào căn bếp của mình thông qua Bespoke AR Filter giúp người dùng có thể lựa chọn màu sắc hay loại tủ yêu thích trước khi quyết định mua hàng.