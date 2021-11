Chiếc quần lót lạ xuất hiện trong nhà và "cái bẫy" bấy lâu phụ nữ không nhận ra: Đừng để vị thế của bạn chỉ ngang tầm "gầm giường"

Chiếc quần lót lạ xuất hiện trong nhà và những thời khắc khiến nhiều bà vợ "cân não"

M. tâm sự: "Tôi 27 tuổi mới kết hôn. Nhưng mới trải qua cuộc sống hôn nhân hơn 1 năm tôi đã cảm thấy rất nhiều vấn đề. Tôi được chồng yêu chiều nhưng luôn thiếu sự an toàn. Tôi bị lép vế so với chồng. Chồng tôi kém vợ 2 tuổi lại đẹp trai, kiếm tiền giỏi. Anh ấy rất tâm lý và luôn động viên tôi.



Cách đây một thời gian, tôi đi công tác miền Trung. Dự án kết thúc sớm nên tôi về trước một ngày để tạo bất ngờ cho anh ấy. Kết quả là khi dọn phòng thì phát hiện dưới gầm giường có một chiếc quần lót ren màu đỏ của nữ.

Rõ ràng là anh ấy đã đưa người phụ nữ khác về, không thể tin được chồng tôi dám làm chuyện tày đình ấy.

Giờ tôi vừa giận vừa buồn, không biết phải làm sao! Tôi thậm chí không biết phải hỏi anh ấy như thế nào. Tôi không muốn mất gia đình này nhưng tôi rất sợ mình bị phản bội, sợ khi nghĩ đến 2 từ ly hôn".

Rất nhiều người khuyên cô ấy ly hôn vì tội phản bội thì không thể tha thứ. Cũng có người bảo nếu chồng còn có "tác dụng" thì xem thái độ anh ta thế nào rồi cho cơ hội.

Chúng ta luôn có thói quen kết thúc vấn đề khi mọi thứ chưa ngã ngũ rõ ràng, để rồi nỗi hoài nghi, hậm hực cứ chồng chất trong lòng hoặc nếu dứt khoát sẽ không tránh khỏi sự ân hận.

Phát hiện bộ đồ lót phụ nữ khác trong nhà, thỏi son lạ rơi ở ô tô chồng, mùi nước hoa vương trên áo anh ấy… Có rất nhiều dấu vết lạ mà đàn bà khác muốn đánh dấu trên người chồng bạn. Và chỉ 1 chút mất bình tĩnh, bạn đã rơi vào thế thua cuộc.

Thực ra người đàn ông nguy hiểm nhất không phải là người đàn ông lạnh lùng và bạo lực với bạn, mà chính xác là người đàn ông bên cạnh bạn luôn trưng bày vẻ mặt tử tế nhất.



Tại sao các đối tượng cộm cán trong nhiều vụ án đa phần chung 1 motip "ở nhà cháu nó hiền lắm". Sự nguy hiểm là khi họ không phơi mặt xấu ra ngoài để bạn biết mà đề phòng. Nhất là lún sâu vào tình yêu, những chiếc bẫy ngọt ngào khiến bạn càng khó thoát ra.

Nói cách khác, có 1 kiểu đàn ông rất có năng khiếu diễn xuất mà vai diễn anh ta giỏi nhất là kẻ phản bội có bộ mặt tử tế.

Anh ta sẽ luôn làm cho bạn hạnh phúc, đồng thời cũng có thể làm cho người phụ nữ khác hạnh phúc.

Bộ đồ lót bị bỏ quên hay sự vô tình có sắp xếp?

Quay lại câu chuyện chiếc quần lót phụ nữ dưới gầm giường, phản ứng của các bà vợ chắc hẳn là tức tối, khó chịu, tra khảo người đàn ông của mình khi phát hiện thứ đồ lạ nhạy cảm trong nhà. "Hôm nay tôi mà không nhìn thấy thì anh định giấu giếm đến bao giờ?" – Nếu bạn có suy nghĩ như thế thì 1 lần nữa bạn lại bị "dắt mũi" đấy!

Hãy tỉnh táo mà suy nghĩ 1 chút. Làm thế nào chiếc quần ren màu đỏ này lại bị bỏ quên?

Chẳng lẽ người phụ nữ lạ rời nhà bạn mà không mặc đồ lót, hay cô ta mang 1 bộ khác đi để thay? Theo cách nào thì cũng không hợp lý, chỉ có một lời giải thích là cô ta "muốn" để bạn tìm hiểu.

Vì cô ta muốn nhiều hơn vị trí người tình, cô ta cũng sẽ tiếp tục tạo thêm nhiều tai nạn khác khiến bạn không thể nhắm mắt làm ngơ.

Hoặc có 1 khả năng xảy ra là do người đàn ông của bạn cố tình làm vậy. Có thể vì không muốn tiếp tục chung sống hoặc đơn giản là anh ấy muốn nhìn thấy bạn ghen – điều mà trước đây bạn chưa từng làm.

Thỉnh thoảng, anh ta sẽ để bạn tìm thấy bộ đồ lót phụ nữ màu đỏ dưới gầm giường, hoặc mùi nước hoa trên cổ áo hay cuộc gọi mơ hồ lúc nửa đêm ...

Khi những vấn đề ấy xảy ra, bạn có hai lựa chọn:

Một là "mở một mắt nhắm một mắt" hay đơn giản là "nhắm cả hai mắt", miễn mọi thứ khác vẫn tốt đẹp: Anh ta đưa tiền về, chăm sóc con cái, vẫn là người cha tốt…

Hai là bạn hãy "xuyên thủng" bức màn dịu dàng này và hỏi anh ta rằng: "Anh có thể sống hết lòng và đừng diễn với em được không?".

Khó khăn là phụ nữ phải cân đối rất nhiều giữa sự phản bội và những mặt còn có "khả năng sử dụng" của anh ta. Chính vì vậy mà nhiều người chọn thỏa hiệp.

Khó khăn của vấn đề thứ hai nằm ở việc tự làm tổn thương bản thân . Khi bạn vén bức màn này ra, điều đó có nghĩa anh ta bắt đầu phản xạ, "trưởng thành" và đề phòng hơn để việc tương tự sẽ không xảy ra nữa. Hoặc là anh ta sẽ cho bạn hiểu rằng anh ta không có ý định phát triển một mối quan hệ lâu dài, bạn vẫn là duy nhất.

Sự thật có thể khiến chúng ta thỏa mãn trí tò mò, nhưng cái giá của nó là cảm giác đau đớn, đối mặt với thứ tàn khốc nhất.

Dù bạn chọn tha thứ, thỏa hiệp thì những ngày tháng sắp tới vẫn sẽ khó khăn. Bạn phải liên tục đấu tranh với chính mình.

Hãy để bộ đồ lót dơ bẩn ấy ở đúng vị trí của nó, đừng "cúi đầu vương miện sẽ rơi"

Trước khi sự lừa dối diễn ra, phụ nữ hãy tự làm cho mình trở nên có giá trị. Bởi khi bản thân bạn có giá, bạn sẽ đối diện với những sóng gió 1 cách bình tĩnh nhất.

Thường có 2 lý do cơ bản khiến đàn ông phản bội: 1 là anh ta chán vợ, vợ làm anh ta mất cảm giác, không còn hấp dẫn ở nhiều khía cạnh nên anh ta sa ngã vào 1 vòng tay khác. 2 là anh ta ngoại tình vì đam mê, đơn giản thế thôi đừng cố đeo gông bằng những lý do do mang tầm vĩ mô khác.

Khi bạn trang bị cho mình 1 lớp "áo giáp" bằng sự độc lập, tri thức, sự tự tôn, xinh đẹp thì việc đàn ông phản bội chỉ rơi vào trường hợp thứ 2, có bỏ cũng không còn gì nuối tiếc.

Vậy nên đừng cố "vạch lá tìm sâu", tự ám thị mình làm gì, suy nghĩ của bạn sẽ chỉ giới hạn trong bộ đồ lót dơ bẩn ấy và mục tiêu nghìn đời vẫn là "có được đàn ông".

1 con vật cắn bạn, có đau đến mấy bạn cũng không thể cắn lại nó. Vì chúng ta khác biệt ở vạch xuất phát. Nên đừng cúi đầu vương miện sẽ rơi, vị thế của bạn không thể ngang tầm "gầm giường". Dù là vô tình hay cố ý, hãy bắt anh ta đi xử lý thứ tàn tro mà anh ta để lại. Và bạn chỉ nên trong vai quan tòa chứ không phải khóc lóc hỏi han rồi chì chiết dằn vặt.

Phụ nữ không hơn nhau ở tấm chồng, phụ nữ hơn nhau ở bản lĩnh, cầm lên được thì hạ xuống được, lựa chọn được thì buông bỏ được. Và ở bất cứ hoàn cảnh nào, phụ nữ luôn chiến thắng nếu hiểu đúng giá trị của chính mình.