Chiếc ô tô trắng mới mua lật úp xuống mương chiều 30 Tết, nhưng dân mạng lại cho rằng "trong cái rủi có cái may"

Nếu thoạt nhìn hình ảnh này, nhiều người sẽ ngán ngẩm cho rằng chủ xe đã quá đen khi ngày cuối cùng của năm lại bị tai nạn như vậy.

Chiếc ô tô trắng chẳng hiểu vì lý do gì mà lại lật úp xuống mương khi đi qua cầu

Nhiều người cho rằng, vụ việc này dù xảy ra ngày Tết nhưng vẫn là may mắn vì tài xế và người thân không bị thương nặng

Thế nhưng, theo những người chứng kiến vụ việc cho biết, chiếc ô tô màu trắng mới tinh này khi di chuyển trên cầu đã không may bị lật xe xuống mương. Tuy nhiên, chiếc mương nước này thời điểm đó đã cạn nước nên tài xế cũng như những người ngồi trên xe may mắn thoát chết. Được biết, không ai bị thương tích nghiêm trọng. Nhiều người cho rằng, dù chiếc xe có hỏng hóc nhưng tính mạng con người không sao trong ngày Tết như thế này đã là một may mắn quá lớn rồi!

Trong bức ảnh được đăng tải, ngay sau khi thấy chiếc xe bị tai nạn, nhiều người dân đã tụ tập lại để tìm cách ứng cứu các nạn nhân.

Được biết, sự việc xảy ra tại Ba Vì (Hà Nội) vào buổi chiều ngày 30 Tết.

Tết đến, xuân về là dịp mọi người đổ ra đường đi lễ, Tết rất đông, chính vì thế, mong các bác tài hãy giữ vững tay lái, quan sát kĩ lưỡng để tránh xảy ra những sự việc đáng tiếc ngày đầu xuân năm mới.