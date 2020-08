Chiếc giường bạn thích nhất sẽ tiết lộ vận may dạo gần đây của bạn: Đứng trước cơ hội kiếm tiền hay loay hoay vẫn chưa tìm được lối ra?

Lao động là vinh quang, lao động không chỉ mang lại tiền tài, danh vọng cho bạn mà còn giúp bạn nâng cao tri thức và kỹ năng sống. Chăm chỉ và tài giỏi luôn cần một chút may mắn để đạt được thành công. Vậy thì thời gian gần đây, may mắn có ở bên bạn hay không? Câu trả lời nằm trong sự lựa chọn của bạn đối với 1 trong 4 chiếc giường dưới đây.

Đáp án A

May mắn dạo gần đây của bạn là làm ra tiền và bạn cần phải tận dụng cơ hội này để thăng tiến cũng như cải thiện chất lượng cuộc ônsg. Nếu bạn còn chần chừ thì hẳn là bạn xem trọng hạnh phúc và niềm vui cuộc sống hơn là việc phải cắm đầu cắm cổ vào kiếm tiền. Từ đây đến hết năm, bạn nên giữ bình tĩnh và đừng quá tham vọng, việc bạn cần làm là cố gắng hết sức. Một khi bạn đã đầu tư công sức, mồ hôi và cả nước mắt thì sớm muộn bạn cũng nhận về những gì mà bạn xứng đáng được nhận.

Ngoài ra, bạn nên cân nhắc sử dụng tiền nhàn rỗi cho hoạt động đầu tư ra bên ngoài bởi tương lai nó sẽ đem đến cho bạn nhiều món hời ngoài sức tưởng tượng. Trong cuộc sống, sự vô tư của bạn đôi khi sẽ làm phật lòng người khác dù bạn không có ý xấu nhưng thời gian sắp tới hãy cẩn trọng hơn bởi cơ hội làm ra tiền đang tới, bạn nên có được sự ủng hộ của mọi người xung quanh để thăng tiến dễ dàng hơn.

Đáp án B

May mắn trong thời gian gần đây sẽ mang đến cho bạn một nửa kia hoàn hảo. Bạn bỗng dưng được nhiều người khác giới để ý và vây quanh đến nỗi bạn không có thời gian cân nhắc xem ai tốt, ai xấu. Nguyên nhân bởi vì bạn luôn bận rộn tiếp xúc với họ mà không có không gian trống để suy nghĩ. Thế nhưng, bạn là một con người hoài niệm, bạn không thể tiến về phía trước hoàn toàn nên luôn cảm thấy cuộc sống đang bị đình trệ, tiến thoái lưỡng nan. Bạn không thể nhìn thấy ánh sáng cuối con đường cũng như hy vọng của tương lai. Dù chỉ số đào hoa được tăng lên rất nhiều nhưng có vẻ như bạn vẫn loay hoay không biết bản thân mình muốn gì.

Nhìn chung tình hình tài chính của bạn không có nhiều biến động. Do được săn đón nên cánh mày râu luôn sẵn sàng bỏ tiền để chiều chuộng và giành được trái tim của bạn. Việc của bạn là bình tâm, sắp xếp mọi thứ trong cuộc sống, biết buông tay đúng lúc và đón nhận cái mới, rồi đến một ngày, bạn sẽ cảm nhận được sự bình yên. Chỉ khi hiểu được bản thân muốn gì và cần gì, bạn mới có thể tiến về phía trước và đưa ra sự lựa chọn phù hợp nhất dành cho mình.

Đáp án C

Dạo gần đây, cuộc sống của bạn có phần nhàm chán, bạn không sẵn sàng làm bất cứ điều gì và đối với những việc đang làm, bạn dần dần cảm thấy thiếu tự tin. Chính vì thiếu tự tin nên may mắn không thể tìm đến bạn. Nhìn thấy quá nhiều "drama" xảy đến cuộc đời mình, bạn càng thất vọng với bản thân, cho rằng mình là kẻ thua cuộc.

Trên thực tế, bạn luôn có thể thay đổi, trau dồi sự tự tin và chấp nhận chịu mọi trách nhiệm về bản thân. Chấp nhận thử thách và thất bại trong cuộc sống cũng là một phần của quá trình trau dồi sự tự tin và ý thức. Khi điều chỉnh được sự tự tin, bạn đồng thời sẽ khiến vận may tìm đến mình rồi mọi thứ sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều.

Đáp án D

Đây là khoảng thời gian mà bạn sẽ nhận lại được tất cả những gì bạn đã bỏ ra. Thế nhưng, bạn cần chủ động hơn bởi vì cơ hội không tự động tìm đến. Tình hình tài chính trong thời gian qua của bạn không được cải thiện nhưng may mắn là bạn vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh và lạc quan, không than khóc vớiai khác. Bạn cứ thế tiến về phía trước, hăng say làm việc không ngừng nghỉ. Bạn thông minh, chăm chỉ nhưng thiếu một chút may mắn. Bạn nhận được các khoản hoa hồng và thậm chí còn tự mình kinh doanh nhưng mọi thứ không ở lại quá lâu với bạn.

Dù vậy, bạn nên tin rằng chẳng có ai mãi xui xẻo. Mọi sự may mắn và tiền tài sẽ đến với bạn trong tháng tới, hứa hẹn một tương lai tươi sáng, rực rỡ đến cuối năm. Vậy nên đừng vội bỏ cuộc mà hãy tiếp tục cố gắng.

(* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)

(Nguồn: Sohu)