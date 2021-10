Chia sẻ ngắn gọn mà ấm áp của chiến sĩ công an nhận tràng pháo tay từ bà con đang chờ đợi để được hồi hương

Một đoạn clip mới đây ghi lại khoảnh khắc ấm lòng khi công an Đồng Nai dẫn đoàn người di trú được chia sẻ rầm rộ trên MXH. Để bắt đầu di chuyển, lực lượng chức năng phải tập hợp đủ số lượng của đoàn, tránh việc để một số người trong cả đoàn bị tụt lại phía sau.

Để trấn an bà con, vì sợ họ phải chờ quá lâu, chiến sĩ công an đã nhẹ nhàng bắc loa nói với họ bằng những lời lẽ vô cùng lịch sự, ấm áp khiến ai nấy thả tim rần rần.

Lời chia sẻ của chiến sĩ Công an trấn an bà con hồi hương khiến tất cả vỗ tay rần rần

Chiến sĩ công an nói: "Một quãng đường rất là dài, mà cũng có thể là hơi trễ. Nhưng mà thôi, mong tất cả các cô bác anh chị thông cảm cho địa phương cũng như là của Đồng Nai. Ở đây mùa dịch chúng ta đều khó khăn hết, chúng tôi đây gần 3 tháng cũng chưa về nhà mặc dù nhà cũng gần đây. Nói vậy để chúng ta cùng hiểu với nhau như vậy.

Thôi bây giờ trên quãng đường đi dài, bà con cố gắng chờ khoảng 1 vài phút nữa, một số người đang bị trục trặc về xe, bây giờ phải đi vá vỏ rồi sau khoảng tầm 5 phút nữa chúng ta sẽ xuất phát.

Vừa trấn an bà con, chiến sĩ CA vừa không quên gửi lời chúc bình an tới đoàn người sắp hồi hương.

Trên đường đi, không có mong gì hơn ngoài việc các anh chị cô bác, các cháu nhỏ được mạnh khỏe, an toàn trên mọi nẻo đường, và về quê 1 cách an toàn, hạnh phúc để gặp được người thân. Xin chúc tất cả an toàn nhé!".

Sau những lời động viên ấm áp ấy, bà con đồng loạt vỗ tay tán thưởng. Có lẽ sẽ chẳng ai cảm thấy phiền hà một chút nào dù phải đợi thêm vài chục phút bởi sự vỗ về, trấn an kịp thời từ người chiến sĩ Công an ấy. Thậm chí nhiều người còn thêm phần vững tin bởi trong số họ sẽ không có ai bị tụt lại phía sau, lực lượng chức năng sẽ luôn sát cánh theo cùng bà con hồi hương cho đến cuối đoạn đường về nhà...