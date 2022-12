Chia sẻ bí kíp chụp hình xuyên Việt trong 15 giây, Trâm Ngô nhận nhiều lời khen ngợi

Chuyến tàu xuyên Việt trong 15 giây của Lay’s Stax xuất hiện từ sáng 23/12 tại Phố đi bộ đường Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) và trung tâm thương mại AEON MALL Tân Phú Celadon (TP. HCM), khiến người dân và khách tham quan tò mò thích thú, tập trung rất đông chờ tới lượt trải nghiệm.

Người chơi chỉ cần quét QR code để nhận "vé lên tàu", bắt đầu chụp, đăng tải hình theo hướng dẫn của PG rồi nhận quà. Thế nhưng, nhiều bạn trẻ cảm thấy khó mà bắt kịp tốc độ 15 giây đổi cảnh một lần của "đoàn tàu" Lay’s Stax.

Sự kiện thu hút rất đông người quan tâm tại cả Hà Nội và TP. HCM

Do "đoàn tàu" này có phần cửa sổ "nhìn ra" 4 màn hình LCD, nơi trình chiếu liên tục các danh thắng Việt Nam từ Bắc chí Nam, đổi cảnh sau mỗi 15 giây. Người chơi chỉ cần ngồi một chỗ, chớp máy liên tục cũng đã có bộ ảnh xuyên Việt không tấm nào trùng tấm nào rồi. Tuy nhiên, bộ ảnh sẽ chỉ dừng ở mức "được" chứ khó có thể "đẹp xuất sắc" như kì vọng.

Để gỡ rối thắc mắc này, Trâm Ngô đã lên ngay một bài đăng hướng dẫn cực tỉ mỉ cách tạo dáng, lựa góc chụp chân dài, mặt nhỏ 10 tấm không trùng nhau làm nức lòng cư dân mạng.

Theo Trâm Ngô, có 3 điểm cần chú ý khi chụp ở những sự kiện như thế này: thứ nhất là chuẩn bị concept phù hợp, thứ hai là chuẩn bị góc chụp và phụ kiện, thứ ba là tập luyện thường xuyên.

Có sẵn một concept đúng với bối cảnh sẽ giúp bạn chọn quần áo phù hợp. Chuẩn bị trước góc chụp sẽ giúp bạn tận dụng tốt lợi thế của bản thân và che bớt khuyết điểm. Phụ kiện cũng rất quan trọng, cần chọn phụ kiện chụp đa năng, phù hợp bối cảnh và dễ mang theo, sẽ đỡ mất sức vì phải mang vác nặng và cồng kềnh. Ở sự kiện này, Trâm Ngô chọn mang theo một ống snack khoai tây Lay’s Stax để vừa tạo tương tác sống động với bạn diễn, vừa "cài cắm" cảm xúc về sự kết nối giữa người với người. Các ống snack khoai tây Lay’s Stax này có dáng trụ vững chãi, cứng cáp nên mang theo rất dễ dàng, thuận tiện bỏ vào balo mang đi khắp nơi.

Phụ kiện chụp hình làm bức ảnh thêm sức sống hơn.

Nếu bạn chưa tự tin tạo dáng trước ống kính thì hãy học ngay bí kíp thứ ba của Trâm Ngô: tự chụp hình ở nhà trước, để biết điểm mạnh điểm yếu của gương mặt và hình thể trước khi "làm thật". Luyện tập đủ nhiều sẽ có lúc thả dáng nào "ăn" dáng ấy, không một động tác thừa.

Sau khi chụp hình xong, người chơi đăng tải lên mạng xã hội và chia sẻ với Lay’s Stax để được nhận các ống snack khoai tây Lay’s Stax miễn phí. "Lay’s Stax vị Thịt Nướng BBQ & Lay's Stax vị Cay Nồng mới ra mắt đang cháy hàng đó, mọi người hãy thử nha" - Trâm Ngô kết luận dưới bài đăng gây bão của mình. Hiện, bộ ảnh của Trâm Ngô đang nhận được rất nhiều bình luận khen ngợi nhờ khả năng "đọc hiểu" hình ảnh cực tốt cũng như thái độ "ăn thảo", sẵn sàng chia sẻ bí kíp không giấu giếm của cô nàng.

Người tham gia hào hứng trải nghiệm trò chơi #ThanAiNayLays

Được biết, dịp Giáng Sinh vừa qua, "đoàn tàu" Lay’s Stax xuất hiện ở hai thành phố lớn nhất nước, đã thu hút sự quan tâm rất lớn của công chúng. Tổng cộng có đến 3000 lượt người tham gia chụp hình, cùng hàng ngàn lượt thảo luận trên mạng xã hội. Sự kiện không chỉ thu hút giới trẻ, mà cả các gia đình có con nhỏ, thậm chí có nhà tam đại đồng đường cũng thích thú tham gia.

"Chúng tôi rất vui vì nhiều người quan tâm tới ‘đoàn tàu’ Lay’s Stax. Hi vọng ‘đoàn tàu’ không chỉ là một điểm chơi cuối tuần, một chuyến đi xuyên Việt ‘thần tốc’, hay những tấm hình đẹp, mà còn là sự gắn kết, sẻ chia sau một năm khó khăn. Hãy cùng chúng tôi lan tỏa tinh thần ‘Stax On The Go’ của ‘đoàn tàu’ này nhé" - đại diện Lay’s Stax chia sẻ.