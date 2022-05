Chìa khóa mở “tâm lý, kỹ năng” giúp trẻ mầm non tái hòa nhập trường

Thế hệ mầm non trong bối cảnh hiện nay



Dịch bệnh kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, nền kinh tế mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến giáo dục. Trong đó, nhóm trẻ từ 2-4 tuổi, lứa tuổi được xem là thời điểm vàng để phát triển đang phải đối mặt với sự thiếu hụt về kiến thức và kỹ năng.

Theo báo cáo của UNICEF, Việt Nam ước tính có 4,4 triệu trẻ em bị gián đoạn giáo dục mầm non do đại dịch COVID-19. Số liệu này là con số đáng báo động để các bậc phụ huynh cần phải chú trọng, bổ sung những kiến thức đang thiếu hụt cho trẻ.

Hình ảnh trẻ trong một buổi học thí nghiệm tại BVIS Hà Nội

Trong thời kỳ nghỉ dịch, Bộ Giáo dục và các cơ quan chính quyền đã hướng dẫn các trường mầm non triển khai hướng dẫn một số kiến thức chăm sóc trẻ, dạy trẻ tại nhà nhưng rất nhiều phụ huynh rơi vào tình trạng bối rối khi trẻ không hợp tác, kém hiệu quả. Bên cạnh đó, khi ở nhà trẻ mầm non được ông bà bố mẹ bao bọc chăm bẵm quá mức, đồng thời trẻ chỉ tiếp xúc trong một môi trường hẹp, tương tác với người lớn mà thiếu đi sự tương tác, giao tiếp với các bạn học, thiếu đi sự vận động và cơ hội khám phá môi trường xung quanh. Những nguyên nhân trên dẫn đến sự hạn chế về kỹ năng giao tiếp, bày tỏ cảm xúc, chia sẻ thông tin, ví dụ: trẻ chưa biết chia sẻ đồ chơi, hợp tác khi chơi với các bạn, chưa biết lắng nghe và làm theo hướng dẫn của thầy cô; hạn chế kỹ năng vận động, đặc biệt là các kỹ năng hoạt động thô như chạy nhảy, leo trèo; sự thiếu nề nếp, kỷ luật trong sinh hoạt.

Từ giữa tháng 4/2022, khi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ra công văn chấp thuận cho các trường mầm non được mở cửa và trẻ mầm non được tới trường, nhiều gia đình rơi vào trạng thái "phụ huynh lo lắng, con bỡ ngỡ". Một mặt, việc hơn 500 trường mầm non tư thục phải giải thể do ảnh hưởng của dịch khiến các bậc phụ huynh phải đi tìm trường mới cho con. Mặt khác, việc thiếu hụt kỹ năng của trẻ nhỏ cũng khiến bố mẹ "đau đầu" lựa chọn trường nào có thể giúp các con nhanh chóng lấp đầy được thiếu hụt này.

BVIS Hà Nội - cánh cửa xanh cho chồi non phát triển toàn diện

Thấu hiểu được tâm tư của các bậc phụ huynh có con từ 2-4 tuổi, ngay trong tháng 5 này, trường Quốc tế Anh Việt - BVIS Hà Nội triển khai học kỳ học trải nghiệm dành cho các em học sinh mầm non. Ngoài ra, nhà trường sẽ mở thêm lớp mầm non dành cho học sinh 2 tuổi vào tháng 8 năm 2022, nhằm đưa ra thêm lựa chọn cho phụ huynh và giúp trẻ mầm non được nhanh chóng trau dồi các kỹ năng, cải thiện khả năng ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh.

Trẻ tự do khám phá và tương tác với bạn bè trong lớp học

Chương trình Mầm non Quốc tế song ngữ Anh - Việt tại BVIS Hà Nội được thiết kế chuyên biệt dựa trên Chương trình giáo dục mầm non của Vương quốc Anh, giúp trẻ cải thiện vốn từ vựng tiếng Việt và giao tiếp thành thạo với các bạn, các cô một cách tự nhiên. Bên cạnh đó, việc tiếp cận tiếng Anh ngay từ những năm đầu đời sẽ giúp trẻ có xu hướng học các ngôn ngữ khác một cách hiệu quả hơn. Vì vậy, nền tảng ngoại ngữ tại BVIS Hà Nội sẽ là nền móng quan trọng giúp trẻ dễ dàng tiếp thu trong các bậc học quốc tế cao hơn sau này.

Trẻ vui vẻ tương tác với giáo viên nước ngoài trong giờ học

Bằng sự thấu hiểu tính cách và sở thích của từng trẻ, đội ngũ giáo viên tại BVIS Hà Nội giảng dạy trên phương pháp "Học mà chơi, chơi mà học" mang tới cho trẻ sự vui vẻ, hứng khởi, yêu thích đến trường. Không chỉ được học, được chơi, trẻ còn được sống trong một môi trường an toàn, xanh – sạch – đẹp để phát triển toàn diện như phát triển nhân cách, quan hệ xã hội và cảm xúc và phát triển thể chất thông qua các nội dung học như: đọc viết, toán học, hiểu biết xã hội và thế giới, nghệ thuật biểu đạt và thiết kế.

