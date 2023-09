Chỉ số hạnh phúc của người Hong Kong (Trung Quốc) thấp nhất thập kỷ hậu COVID-19

Một cuộc khảo sát cho thấy người Hong Kong cảm thấy kém hạnh phúc hơn so với một thập kỷ trước. Ảnh: May Tse/SCMP

Theo một cuộc khảo sát do HK.WeCARE – một tổ chức thuộc Doanh nghiệp xã hội Wofoo thực hiện với hơn 1.200 tham gia trả lời, điểm trung bình chỉ số hạnh phúc là 5.88/10, giảm so với mức điểm 6.59/10 của năm ngoái. Đây cũng được cho là mức độ hạnh phúc thấp nhất trong 1 thập kỷ, cho thấy người dân Hong Kong (Trung Quốc) đang phải vật lộn với “tình trạng hậu chấn thương” do hậu quả của đại dịch COVID-19 để lại.

Giáo sư Simon Lam Ching, cố vấn của HK.WeCARE kiêm Phó hiệu trưởng khoa Điều dưỡng của Đại học Tung Wah cho biết: “Mặc dù đại dịch đã kết thúc nhưng cần có thời gian để khắc phục những thiệt hại mà nó gây ra trên toàn cầu”.

“Chúng ta đã được bao dung rất nhiều trong thời kỳ COVID-19, mọi người có thể được nghỉ ốm 7 ngày mà không cần xuất trình giấy chứng nhận, họ có thể làm việc tại nhà nếu muốn và có nhiều khoản trợ cấp để giúp vượt qua những thời điểm khó khăn nhất… Nhưng tất cả những điều này giờ đã không còn nữa, mọi người vội vã trở lại cuộc sống bình thường, điều này có thể khiến họ cảm thấy choáng ngợp và căng thẳng”, ông Simon nhấn mạnh.

Cuộc khảo sát có sự tham gia của 1.283 người với 74 câu hỏi về phúc lợi xã hội, sự hài lòng với các yếu tố bên ngoài, sức khỏe tự đánh giá và các triệu chứng trầm cảm, cùng các hạng mục khác. Hơn một nửa số người được hỏi có các triệu chứng trầm cảm ở mức độ từ trung bình đến nặng, trong đó 10% cảm thấy chán nản, phiền não hoặc vô vọng gần như hàng ngày.

Hơn nửa số người tham gia khảo sát được phát hiện có các triệu chứng trầm cảm ở mức độ từ trung bình đến nặng. Ảnh: Yik Yeung-man/SCMP

Qua phiếu khảo sát tự đánh giá cho thấy, tình trạng sức khỏe tâm thần của những người làm công việc chăm sóc đặc biệt đáng báo động, chỉ ở mức 5.53/10, so những người làm ngành nghề khác là mức 6.08/10. Trong số những người làm công việc chăm sóc, người chuyên chăm sóc người già và trẻ em mắc bệnh mãn tính có mức điểm sức khoẻ thấp nhất là 5.31/10.

Tik Chi-yuen - nhà lập pháp phúc lợi xã hội kiêm đồng Chủ tịch của HK.WeCARE nêu ý kiến: “Sức khỏe tinh thần tốt cũng rất quan trọng đối với năng suất làm việc. Sẽ thật tuyệt nếu các công ty có thể đưa ra các chính sách thân thiện với người làm nghề chăm sóc hơn, chẳng hạn như thêm ngày nghỉ phép và giờ làm việc linh hoạt hơn”.

“Tôi hy vọng chính phủ có thể lắng nghe ý kiến của nhiều người và cố gắng đạt được sự đồng thuận giữa các bên khác nhau, điều đó sẽ giúp ích trong việc thúc đẩy bầu không khí xã hội lành mạnh và cải thiện sức khỏe tâm thần của người dân”, Tik Chi-yuen nói.