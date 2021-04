Chi Pu lại bị dân mạng bóc trình ngoại ngữ khoe 1 đằng, sự thật 1 nẻo

Chi Pu là một trong những hot girl lấn sân sang lĩnh vực ca hát thành công bậc nhất hiện tại. Song cô nàng cũng gặp không ít tranh cãi về thực lực giọng hát, những phát ngôn có phần hơi "lố" khi trả lời phỏng vấn của mình.

Mới đây, dân mạng lại "đào mộ" một khoảnh khắc hỏi - đáp của Chi Pu. Khi được hỏi nữ ca sĩ nói được bao nhiêu thứ tiếng, Chi Pu đã hào hứng bắn một tràng tiếng Việt - Hàn - Anh - Trung câu: "Tôi yêu bạn".

Kết câu hỏi, nữ ca sĩ thành thực thú nhận bản thân chỉ nói thành thạo được 3 thứ tiếng là Việt - Hàn - Anh. Tuy nhiên, phát ngôn này lại gây tranh cãi khi nhiều dân mạng cho rằng khả năng ngôn ngữ của cô nàng chưa thực sự tốt đến vậy.

Chi Pu chia sẻ bản thân nói được 3 thứ tiếng

Một số bình luận của dân mạng bên đoạn video chia sẻ này:

- "Chi nhận nói tốt tiếng Anh mà thấy sai sai quá. Ai lại đọc là 'guăm ắp', 'hao á diu' đâu. Sai cả những câu cơ bản luôn đó".

- "Ngoại ngữ mà nói được như Chi thì mình nói được một lèo tiếng Việt - Anh - Trung - Nhật - Hàn - Thái rồi. Nhận hơi lố nha Chi ơi".

Trong một bài chia sẻ trước đó, Chi Pu cũng từng thừa nhận bản thân muốn học tiếng Hàn bởi vì 3 lý do: "Mình học tiếng Hàn vì thấy rất dễ thương, vui tai. Lý do thứ 2 là hay xem gameshow, phim Hàn, mình không muốn xem phụ đề nữa và cũng muốn hiểu sâu hơn về nhân vật. Lý do cuối cùng là Chi cũng có rất nhiều đối tác người Hàn Quốc và hi vọng nếu nói được tiếng Hàn thì sẽ có mối quan hệ hợp tác tốt hơn".

Chi Pu tự tin ứng đáp bằng tiếng Anh trên thảm đỏ WebTV Asia Awards

Nhưng xét một cách công bằng, Chi Pu có khả năng nói tiếng Anh khá tốt. Dù nói tiếng Hàn chưa thực sự xuất sắc nhưng bù lại, cô nàng này lại rất tự tin khi sử dụng ngôn ngữ. Trong các lễ trao giải hay giao lưu với fan nước ngoài, Chi Pu rất tự tin giao tiếp bằng nhiều ngôn ngữ.

Chi Pu từng theo học trường "con nhà giàu" - Đại học RMIT

Được biết, Chi Pu sinh ra trong gia đình được bố mẹ giáo dục nghiêm khắc và định hướng theo những giá trị truyền thống. Sau khi tốt nghiệp trường THPT Lê Quý Đôn, Chi Pu học khóa dự bị tiếng Anh tại Đại học RMIT và đã bảo lưu kết quả học tập để theo đuổi con đường nghệ thuật.



Cô nàng từng chia sẻ quan niệm về việc học: "Theo mình, học là việc lâu dài cả cuộc đời. Trong khi đó, cơ hội và thời điểm phát triển ở lĩnh vực nghệ thuật không phải lúc nào cũng có".

Tổng hợp