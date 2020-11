Chí Nhân bất ngờ nhắc đến vợ cũ Thu Quỳnh, gây tò mò về mối quan hệ hiện tại

Mới đây, Chí Nhân đã cập nhật hình ảnh đưa con trai - bé Be đi diễn văn nghệ. Nam diễn viên hào hứng khoe về năng khiếu nghệ thuật của con trai: “Bạn Be hơn đứt cả 2 anh chị thân sinh rồi các bác ạ! Lần đầu tiên biểu diễn bạn Be đã diễn trên sân khấu Nhà hát Lớn luôn rồi nhé! Mà dù là lần đầu lên sân khấu mà bạn ấy tự tin, hào hứng lắm chẳng hồi hộp tí nào đâu ạ. Chúng tôi hơi bị tự hào về bạn đấy nhé!

Chúc mừng trải nghiệm mới của Be! Chúc mừng các cô giáo và các bé đáng yêu đã có 1 buổi biểu diễn thành công sau nhiều ngày luyện tập chăm chỉ”.

Chí Nhân chia sẻ về con trai và ngầm nhắc đến vợ cũ Thu Quỳnh

Cách xưng hô “2 anh chị thân sinh”, “chúng tôi” của Chí Nhân cho thấy thái độ với vợ cũ Thu Quỳnh hoàn toàn khác hẳn những lần tố cáo trước đây của anh. Điều này khiến không ít người tò mò liệu có phải quan hệ giữa Chí Nhân và Thu Quỳnh đã không còn căng thẳng nữa hay không.

Về phía Thu Quỳnh, nữ diễn viên cũng chia sẻ những hình ảnh của con trai trong lần đầu tiên lên sân khấu nhưng không nhắc gì đến chồng cũ.