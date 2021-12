Chỉ muốn xoa đầu những chú chó một chút, cậu bé bị chó cắn đứt lìa tay

Trẻ bị chó cắn là một trong những tai nạn phổ biến do sự bất cẩn của cả bố mẹ và trẻ. Trong phần lớn trường hợp, nó sẽ để lại những tổn thương về tâm lý và thể xác cho đứa trẻ trong suốt cuộc đời. Nếu may mắn bị chó cắn nhẹ, vết thương sẽ nhanh lành nhưng ngược lại, nếu chẳng may gặp chó dữ như trong trường hợp thương tâm sau đây, đó sẽ là một tổn thương không thể xóa nhòa đối với đứa trẻ.

Axel Foster là cậu bé 4 tuổi sống ở bang Oklahoma, Mỹ. Vào tối ngày 10/12 vừa qua, cậu bé đến nhà ông bà mình chơi. Khi thấy những chú chó bị nhốt trong lồng, cậu bé muốn sờ một chút, không ngờ hành động này đã dẫn tới một hậu quả kinh hoàng. Cậu bé bị những con chó này xúm vào cắn xé đến đứt lìa cả cánh tay.

Axel không may gặp tai nạn kinh hoàng.

Cậu bé nhanh chóng được gia đình đưa tới bệnh viện gần nhà để cấp cứu. Trong khi đó, phía cảnh sát ngay lập tức được huy động tới. Khi đến hiện trường, họ phát hiện Axel và bà mình đang bị thương. Lúc đó, gia đình của cậu bé muốn lấy lại cánh tay để đem tới bệnh viện nhưng không thành công. Sau đó, phía cảnh sát cũng nỗ lực lấy lại cánh tay trong lồng nhưng những con chó quá hung dữ, nhảy tới tấn công. Nhận thấy đây là những con chó nguy hiểm, phía cảnh sát đã nổ súng bắn hạ tại chỗ.

Phía cảnh sát cho biết: "Tôi từng chứng kiến nhiều trường hợp trẻ em bị chó cắn. Trẻ bị tấn công rất dã man nhưng chưa bao giờ thấy trường hợp nào như Axel, bị cắt đứt lìa tay".

Mẹ của cậu bé, Destiny McDow cho biết: "Khi đến bệnh viện, tôi được thông báo rằng, con trai mình có khả cao sẽ bị cụt tay. Tôi không thể tưởng tượng được những gì thằng bé đã trải qua. Nó chỉ là một đứa trẻ".

Phía bệnh viện sắp xếp phẫu thuật để gắn lại cánh tay cho Axel. Axel đã trải qua 2 cuộc phẫu thuật và đang chiến đấu để giữ lại cánh tay lẫn tính mạng của mình.

Bên cạnh đó, phía cảnh sát đang tiến hành điều tra xem Axel có được gia đình chăm sóc tốt hay không. Nếu không, phía ông bà của cậu bé có thể bị buộc tội sơ suất. Hiện các thành viên trong gia đình của cậu bé đang gây quỹ trực tuyến, hy vọng mọi người có thể giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Tai nạn của Axel khiến nhiều bố mẹ cảm thấy sợ hãi, họ lo lắng nếu chẳng may con mình rơi vào trường hợp này sẽ xử lý như thế nào. Phía cảnh sát khuyên bố mẹ nên giữ con cái cẩn thận, đặc biệt cần dặn dò không được tự ý đụng chạm vào thú cưng của người khác để tránh những trường hợp thương tâm xảy ra.

Những gợi ý bảo vệ trẻ an toàn khi có vật nuôi trong nhà - Dạy những đứa trẻ nhà bạn cách rửa tay sau khi chơi đùa cùng chó mèo - Thiết lập khoảng cách an toàn, tránh các hành động thô bạo từ trẻ khiến vật nuôi nổi giận và cắn. - Không cho phép thú cưng đến gần bàn ăn, dạy trẻ không được chia sẻ đồ ăn với con vật. - Kiểm tra sức khỏe vật nuôi thường xuyên, cách ly những con vật bị bệnh ra khỏi cuộc sống của trẻ; - Tiêm chủng vắc-xin cho thú cưng để tránh các nguồn bệnh lây sang cho con của bạn. - Ngoài ra, trẻ em thường chơi đùa ở nơi công cộng dễ bị vật nuôi tấn công. Hãy đảm bảo rằng bạn đưa con của mình đến chơi ở những địa điểm mà vật nuôi được xích hoặc rọ mõm. Luôn quan sát con trong mọi tình huống và hướng dẫn con ăn uống tránh xa các vật nuôi.

Nguồn: Ettoday