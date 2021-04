"Chị Mười Ba" Thu Trang xắn tay vào bếp, kết quả "ôi trời ơi" khiến dân tình chia sẻ rần rần

Khác với hình ảnh độc lập, cá tính thường thấy, Thu Trang trở về với vai trò của người phụ nữ của gia đình vẫn khiến khán giả thích thú. Cũng như các bà nội trợ khác, chị cũng phải "vắt óc" suy nghĩ "Hôm nay ăn gì".



Để "đổi gió" thực đơn, chị quyết định nấu món gà kho. Món gà kho thường ít xuất hiện trong bữa ăn hiện đại vì cần nhiều nguyên liệu kết hợp, tốn nhiều thời gian sơ chế. Ngoài ra, người nấu cũng phải biết khéo léo tạo ra sốt ướp đậm đà và điều chỉnh thời gian nấu phù hợp, để tạo ra món gà kho hoàn hảo. Bởi thế, Thu Trang cũng bối rối khi phải mua nhiều nguyên liệu để chuẩn bị đầy đủ khi nấu.

Thật may mắn, chị đã tìm ra "bí quyết vàng" GÀ TƯƠI 3F READY TO COOK với thông điệp nấu nhanh theo cách của mẹ ở Vinmart.

Đặc biệt, Thu Trang chưa cần tốn đến nửa tiếng mà vẫn hoàn tất món gà kho trông thật ngon mắt. Từng miếng gà mềm thấm đẫm và màu sắc hấp dẫn, khói nghi ngút thế kia thì chắc hẳn gia đình Chị Mười Ba hôm nay phải "vét hết nồi cơm" thôi.

Chủ nhân của "bom tấn trăm tỷ" cũng tìm hiểu kĩ xuất xứ thực phẩm phải đảm bảo an toàn vệ sinh. Chị thích thú khi chỉ cần 1 khay gà nhưng có đầy đủ nguyên liệu cho món kho để sẵn sàng chế biến, mà còn lại đang khuyến mãi giá hời mua 2 tặng 1.

Thu Trang từng chia sẻ có khoảng thời gian bận "tối mắt tối mũi", chị thấy có lỗi với cậu con trai nhỏ vì không có thời gian để chăm sóc con nhiều. Chính giải pháp nhà bếp như GÀ TƯƠI 3F READY TO COOK giúp chị luôn chu toàn bữa cơm gia đình trong cuộc sống bận rộn.

GÀ TƯƠI 3F với 2 vị Gà kho sả ớt & Gà kho gừng hấp dẫn cho bữa cơm gia đình, cơm văn phòng hay thiết đãi bạn bè.

GÀ TƯƠI 3F READY TO COOK giúp phụ nữ bận rộn hiện đại rút ngắn thời gian nấu nướng nhưng vẫn nhanh chóng có món ngon dinh dưỡng và an toàn. Toàn bộ 100% thịt gà tươi 3F được sản xuất theo quy trình khép kín đạt chuẩn 3F từ nông trại đến bàn ăn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài ra, công nghệ bao bì màng thở 1 chiều nhập khẩu từ Hungary, luôn giữ độ tươi ngon của sản phẩm trong suốt thời gian sử dụng. Chỉ cần 1 khay là đã có đầy đủ nguyên liệu tươi sạch, gói sốt ướp đặc trưng của từng món, giúp bạn tiết kiệm thời gian sơ chế. Điều thú vị là bạn có thể thỏa sức biến tấu theo cách của mình với món gà kho 3F vì toàn bộ nguyên liệu được đóng gói riêng biệt, dễ dàng gia giảm nguyên liệu theo khẩu vị riêng.

Hiện nhà 3F đang khuyến mãi: MUA 2 KHAY GÀ BẤT KÌ, TẶNG 1 KHAY GÀ SẢ ỚT, áp dụng trên hệ thống cửa hàng Vinmart, Vinmart+ tại TP.HCM từ ngày 2/4 - 4/4.