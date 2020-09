Chỉ một hành động trên điện thoại, cô gái "bóc mẽ" được tính cách đáng ngờ của chồng sắp cưới và cái kết dứt khoát từ "cú đấm" phẫn nộ

Trong tình yêu, đôi khi mâu thuẫn xảy đến cũng là lúc người ta có nhìn nhận đúng đắn nhất về người yêu mình. Khi bình yên thì mọi chuyện đều dễ giải quyết, dễ ăn nói. Còn lúc nào xảy ra "biến" thì mới khiến người ta nhìn rõ "bộ mặt thật" đối phương.



Mới đây, một cô gái đăng tải bài viết lên mạng xã hội kể về tình yêu tan vỡ của mình. Đọc xong, dân mạng đã đưa ra nhiều tranh cãi. Chuyện như sau:

"Đời tôi không ngờ được người đàn ông tưởng như hiền lành, chăm chỉ, đáng yêu và dễ nói chuyện của mình lại có lúc đáng sợ đến vậy. Dường như anh ta cho rằng mình làm vậy là đúng, không hề sai và vẫn liên tục làm phiền tôi từ ngày chia tay đến nay.

Tôi quen anh ta và yêu được gần 1 năm nay. Ban đầu, tôi chọn vì anh ấy rất hiền lành, nói năng nhẹ nhàng và tỏ ra rất thoải mái. Tôi và anh ấy là đồng hương nên lại càng sớm thân thiết, khăng khít tình cảm.

Bố mẹ tôi và bố mẹ anh đã gặp nhau. Nói chung chuyện người lớn thì đã nói qua rồi. Ngày cưới chưa định nhưng tôi cũng xác định cuộc đời mình gắn bó với anh ấy. Cứ coi như anh là chồng chưa cưới vậy.

Nhà anh làm kinh doanh giống bố mẹ tôi nên tình hình hai bên càng dễ nói chuyện. Tôi cảm thấy may mắn biết bao nhiêu khi mà yêu đương một cái là đã chọn được người phù hợp luôn, đỡ mất công đi suy xét nhiều.

Bình thường anh hiền lắm, luôn thoải mái với tôi. Tuy nhiên sau khi gia đình hai bên đi lại, xác lập quan hệ thì có vẻ anh ấy kiểm soát hơi chặt.

Bây giờ tôi đi đâu, làm gì, với ai đều phải báo cáo anh ấy. Dù nhà anh cách nhà tôi không gần nhưng sáng nào cũng qua đi làm, chiều đón về. Điều này khiến bạn tôi ghen tỵ nhưng thật sự tôi lại thấy bị áp đặt quá. Tôi mà nói rằng tự đi được thì anh tỏ vẻ không vui. Bởi vậy tôi cũng cho qua, cuộc sống cứ xoay quanh anh bởi đi đâu anh cũng đòi đưa đi cùng.

Thế nhưng gần đây, sau khi phát hiện vài chuyện kỳ lạ, tôi đã quyết định chia tay bất chấp sự can ngăn từ bất cứ ai. Tôi cảm thấy mình không an toàn cạnh anh ấy.

Một hôm, tôi đến nhà anh chơi. Anh có một căn hộ và sống một mình. Sau khi ăn uống xong tôi cầm điện thoại lướt facebook. Bỗng nhiên bạn tôi gọi điện tới, tôi nhớ số nó nên nghe máy ngay. Một lúc sau tôi cảm thấy có gì đó sai sai rồi. Hóa ra anh bạn này tôi đã lưu tên vào danh bạ mà nó không hiện tên. Tôi vào kiểm tra thì phát hiện ra, tất cả những ai tôi lưu tên có chữ 'Anh' như 'Anh Hùng, Anh Hải' trong điện thoại đều biến mất.

Lúc đó tôi đã có cảm giác không ổn rồi. Facebook của tôi cũng vậy, toàn bộ những bạn bè nam giới đều bị hủy kết bạn toàn bộ. Vì số lượng tôi kết bạn chỉ có khoảng 200 người nên tôi kiểm tra một chút là biết ngay.

Lúc nãy tôi thấy người yêu cầm điện thoại tôi khá lâu. Nghĩ anh chơi game nhưng không biết anh ấy lại làm vậy. Lúc này, tôi giận lắm và kéo lại tra hỏi. Anh ấy thủng thẳng đáp lại rằng bây giờ tôi đã có anh là đủ, không cần một gã đàn ông nào ở bên nữa.

Lúc này tôi bực mình làm rồi nói thẳng: 'Đây là điện thoại riêng của em, em cho anh cầm, cho anh mật khẩu để anh thoải mái xem cái gì anh muốn bên trong không có nghĩa anh có quyền can thiệp hay phá phách gì đó. Tại sao anh không suy nghĩ như vậy?'.

Lúc đó anh ấy cứ nói rằng không an tâm khi có đàn ông ở bên tôi, cho dù đồng nghiệp hay đối tác. Tôi bực mình quá cầm đồ bước ra khỏi đó, định sập cửa bỏ đi. Ai dè anh ấy ngăn cản rồi bất thình lình đấm một phát vào tường cực mạnh, xước tay, chảy máu còn kèm theo mấy lời hú hét nữa. Lúc đó tôi sợ chết khiếp, không phải cảm giác yêu đương nữa mà đơn thuần là sợ hãi. Tôi mở cửa rồi bỏ đi luôn, cố gắng chạy càng nhanh càng tốt.

Hôm sau tôi quyết định chia tay dù nói ra lý do có lẽ ai cũng bật cười vì nó quá nhỏ nhặt. Tuy nhiên, trong giây phút anh ấy đấm mạnh vào tường, tôi đã không thể nhìn ra được chút tình yêu nào nữa rồi. Một khi bạn phát hiện ra người bạn yêu muốn kiểm soát và tính chiếm hữu quá cao, không tôn trọng bạn và lại còn hành xử khá bạo lực thì liệu bạn còn dám gắn bó không?'.

Có rất nhiều nguyên do để một mối quan hệ tan vỡ, đôi lúc chỉ một hành động thôi cũng khiến người ta nhìn thấu về một con người. Người bạn chọn đồng hành cả đời chắc chắn phải khiến bạn an tâm, an toàn khi kề bên. Trong câu chuyện này, cô gái đã phải dùng từ "sợ chết khiếp" để nói về hành động của anh ta thì có lẽ cố chấp bên nhau cũng thật khó hạnh phúc.