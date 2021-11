Chị họ Diễm My kể về lần đầu em gái bước chân vào "Tịnh thất Bồng Lai", hé lộ tin nhắn rủ rê của "ni cô" Huyền Trân

Mấy ngày qua, câu chuyện lùm xùm xoay quanh "Tịnh thất Bồng Lai" (hay còn gọi là "Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ") đang là đề tài được rất nhiều người quan tâm.

Đặc biệt, cô bé với tên gọi Diễm My cũng nhận được sự tò mò sau khi cha mẹ của em xuất hiện trong livestream của nữ CEO Đại Nam để kể lại câu chuyện gia đình và mong mỏi con gái trở về.

Trong chiều ngày 31/10, nữ CEO này đã mời bố mẹ và chị họ Diễm My tới tận KDL Đại Nam để trò chuyện. Trên sóng livestream, chị họ Diễm My (đeo kính râm, bịt khẩu trang) do không muốn lộ diện đã lên tiếng kể lại thời điểm gặp Diễm My và Huyền Trân năm đó.

Người chị này cho biết, cô đã đi cùng em gái trong một chuyến đi từ thiện ở Vũng Tàu vào tháng 4/2019. Nhưng thời điểm đó, cô không biết Huyền Trân là người của "Tịnh thất Bồng Lai", mà chỉ biết đây là giọng ca bước ra từ cuộc thi Giọng hát Việt nhí (The Voice Kids).

"Mình cũng hâm mộ Huyền Trân từ năm 2014, thấy em là trẻ mồ côi nên cũng có chút lòng vị tha, tình thương với những người như em. Mình mới rủ My đi, tại My cũng ít tiếp xúc với mọi người, chỉ ở trong nhà thôi...", chị họ Diễm My kể.

Hình ảnh Diễm My đứng cạnh Lê Thanh Huyền Trân trong một lần đi theo câu lạc bộ từ thiện ở Vũng Tàu

Đáng chú ý, chị họ Diễm My cho biết, Diễm My ban đầu "không phải đối tượng mà Huyền Trân nhắm đến" vì trong chuyến đi đó còn 1 cô gái khác, tuy nhiên cô gái này có bạn trai đi cùng nên Huyền Trân không trò chuyện hay tiếp xúc thêm nữa.

Chị họ Diễm My tiết lộ, Diễm My ban đầu không phải đối tượng mà Huyền Trân nhắm đến vì còn có 1 cô gái khác. Tuy nhiên vì cô gái này đi cùng bạn trai nên phía Huyền Trân đã không có liên lạc gì thêm

Huyền Trân từng rủ cả 2 chị em cô về "Tịnh Thất Bồng Lai" và giới thiệu đây là nơi có 5 chú tiểu tham gia "Thách thức danh hài".

"Sự nổi tiếng khiến người ta chú ý hơn và làm mọi người muốn tới để xem như nào. Huyền Trân cũng nói ở chùa có một loài hoa quý, đó là hoa ưu đàm, 3.000 năm mới nở 1 lần. Huyền Trân với Diễm My gần bằng tuổi, nên nhiều lần nhắn tin rủ đến... Mặc dù sau đó em có ngủ lại và khuyên can Diễm My song em My không nghe", chị họ Diễm My nói về lý do khiến 2 chị em đến "Tịnh thất Bồng Lai".

Chị họ Diễm My cho biết, từ đó cô cũng không đến Tịnh thất thêm một lần nào nữa vì bận học, bận đi làm.

Diễm My đã xuống tóc tại "Tịnh thất Bồng Lai"

Đồng thời, chị họ Diễm My cho biết, từ ngày ở "Tịnh thất Bồng Lai", Diễm My thường bần thần, có thái độ khác hẳn, thường trước mặt ba mẹ biểu lộ 1 kiểu, sau lưng biểu lộ 1 kiểu như liếc xéo và nói năng không lễ phép.

Trước đó, trong ngày 24/10 sau thời gian dài con gái bặt vô âm tín, bố mẹ của Diễm My đã xuất hiện trong livestream và nhờ CEO Nguyễn Phương Hằng giúp đỡ để làm sáng tỏ mọi chuyện. "Là một người mẹ, nguyện vọng lớn nhất của em ở thời điểm hiện tại là tìm được con gái", mẹ Diễm My đau lòng nói tại buổi trò chuyện.

2 vị phụ huynh tiết lộ sẽ trao thưởng 1 tỷ đồng cho ai tìm thấy cô con gái đang mất tích của mình.

Vợ chồng anh Võ Văn Thắng khẳng định đến hiện tại Diễm My vẫn đang ở trong "Tịnh thất Bồng Lai" và gia đình vẫn kiếm đủ mọi cách để đưa con gái trở lại. Cả hai cũng đang cảm thấy rối bời khi không bảo vệ được thông tin sai lệch về con gái mình.

Hai lần điện thoại về nhà, Diễm My đều dùng sim rác nên bố mẹ không thể nào liên lạc được. Đến nay, mọi đường hướng tìm kiếm đều đi vào ngõ cụt.

Trong buổi livestream ngày hôm qua (31/10), gia đình anh Thắng còn tuyên bố sẽ trao thưởng 1 tỷ đồng cho bất kì cá nhân, đơn vị nào tìm thấy con gái mình.