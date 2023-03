Chị gái Vua sòng bài Hà Hồng Sân qua đời, để lại truyền kỳ của người phụ nữ 'bị xem thường' nhất trong gia tộc hào môn

Ngày 2/3, theo truyền thông Macau đưa tin, chị gái của Vua sòng bài Hà Hồng Sân - "Bát cô nương" Hà Uyển Hồng đã qua đời trong bệnh viện vào chiều ngày 28/2, hưởng thọ 106 tuổi.

Hà Uyển Hồng - Xuất thân hào môn nhưng cuộc đời lắm truân chuyên

Hà Uyển Hồng là con gái thứ tám của Hà Thế Quang, nhưng nhiều thông tin cho rằng bà không được gia đình xem trọng ngay từ nhỏ.

Hà Uyển Hồng và Hà Hồng Sân đứng cạnh nhau trong bức ảnh chụp gia đình.

Trong gia tộc lớn và quyền lực như vậy, mãi đến năm 12 tuổi, Hà Uyển Hồng mới được cắp sách đến trường. Nhưng Hà Uyển Hồng không quan tâm, thay vào đó, bà chuyên tâm vào việc học để bù lại những năm bỏ lỡ. Quả nhiên, Hà Uyển Hồng đã được nhận vào Đại học Hong Kong và nhận được phần thưởng miễn học phí ngay khi nhập học. Bà là một trong số ít "Nữ trạng nguyên" ở Hong Kong vào thời điểm đó.

Cũng trong khoảng thời gian học đại học, Hà Uyển Hồng gặp chồng là Phùng Khải Đức, nghe nói ban đầu mẹ Hà Uyển Hồng không đánh giá cao người con rể này. Nhưng vì lúc đó cả gia đình Hà Uyển Hồng đang trên đà sa sút, Phùng Khải Đức cũng xuất thân từ hào môn thế gia giàu có ở Quảng Châu nên cuộc hôn nhân cuối cùng cũng đơm hoa kết trái.

Năm 1942, Hà Uyển Hồng kết hôn với Phùng Khải Đức. Năm sau, họ có một cô con gái, Phùng Thiệu Liên.

Hà Uyển Hồng và Phùng Khải Đức.

Cuộc sống của Hà Uyển Hồng xem như thuận buồm xuôi gió, đặc biệt sau khi kết hôn, cuộc liên hôn giữa hai gia tộc quyền quý tiếp tục thăng hoa mà không gặp bất kỳ tai nạn nào. Nhưng mọi thứ không phải lúc nào cũng xảy ra theo ý mình muốn.

Năm 1945, chưa đầy ba năm sau khi kết hôn, chồng Hà Uyển Hồng, Phùng Khải Đức, mất tích ở Thượng Hải. Có thông tin cho rằng ông vô tình bị giết trong chiến tranh khi gặp riêng người tình. Phùng Khải Đức biến mất kể từ đó và không ai biết ông còn sống hay đã chết. Vì vậy, Hà Uyển Hồng một mình nuôi con gái và không đi thêm bước nữa.

Sau khi chồng qua đời, Hà Uyển Hồng quay trở lại tham gia vào sự nghiệp kinh doanh của gia tộc Hà thị, nhưng bà vẫn không được xem trọng và không thể nắm trong tay quyền lực nên có. May mắn thay, em trai Hà Hồng Sân có quyền phát ngôn nhất trong gia tộc, mối quan hệ khá thân thiết với Hà Uyển Hồng nên vị trí của bà trong công ty gia đình cũng không “quá xấu hổ”. Sau đó, Hà Uyển Hồng chuyển sang tập trung vào sự nghiệp giáo dục của riêng mình và được đề bạt làm hiệu trưởng của trường Giáo dục Sir Robert Black.

Hà Uyển Hồng chụp ảnh cùng em trai Hà Hồng Sân và con gái Phùng Thiệu Liên.

Trong những năm đầu tiên, Hà Uyển Hồng sống một mình với con gái, nhưng quá trình này cũng không mấy suôn sẻ. Không có nhiều sự hỗ trợ từ gia đình, lại thêm con gái duy nhất thường không thể hiểu tại sao mình không có cha nên nảy sinh lòng oán trách mẹ. Những điều này khiến Hà Uyển Hồng vô cùng chật vật về mặt tinh thần, song mối quan hệ giữa hai mẹ con cũng có thể xem là “cơm lành canh ngọt” qua ngày.

Trên thực tế, Hà Uyển Hồng rất cưng chiều con gái, nhưng một người vừa làm mẹ vừa làm cha không phải là chuyện dễ dàng. Để giáo dục con gái nên người, Hà Uyển Hồng rất nghiêm khắc với hàng loạt nguyên tắc. Khi lớn lên, con gái Phùng Thiệu Liên dần hiểu mẹ và mối quan hệ giữa hai mẹ con được cải thiện rất nhiều.

Thật đáng tiếc, khoảng thời gian tươi đẹp không kéo dài được lâu, Phùng Thiệu Liên mới 56 tuổi đã qua đời vì bạo bệnh vào năm 1999. Hà Uyển Hồng hoàn toàn mất đi người thân yêu nhất trên đời.

Tìm thấy ánh sáng sau giông tố

Sau cái chết của con gái, Hà Uyển Hồng đã từng quẫn trí, chìm trong đau khổ và tuyệt vọng. Vì Phùng Thiệu Liên khi còn sống rất có năng khiếu về nghệ thuật, đặc biệt là ký họa bút chì và điêu khắc tượng đồng, từng tổ chức triển lãm nghệ thuật ở nhiều nơi và là một họa sĩ nổi tiếng.

Để tưởng nhớ con gái, Hà Uyển Hồng đã tổ chức một số cuộc triển lãm nghệ thuật và mở cửa miễn phí cho công chúng.

Sau đó, Hà Uyển Hồng say mê viết truyện ma, bà đã viết và xuất bản cuốn sách "Hành trình tâm linh của Bát cô nương". Đối với Hà Uyển Hồng, cuộc đời của bà thực sự quá nhiều sự hối tiếc. Bất kể trên phương diện tình yêu hay tình cảm gia đình, bà chỉ có thể tận hưởng nó trong ngắn ngủi, để rồi cuối cùng cũng tan biến vào hư vô. Cuối cùng, bà chỉ còn lại một mình trên thế giới này.

May mắn thay, Hà Uyển Hồng còn có một người em trai, Hà Hồng Sân. Từ năm 1976, Hà Uyển Hồng đã gia nhập vào Macau Entertainment và luôn là cổ đông cũng như giám đốc danh dự của Macau Entertainment. Hà Uyển Hồng từng nắm giữ 0,223% cổ phần, với khối tài sản hơn trăm triệu đô la Hong Kong.

Tất cả điều này phụ thuộc vào mối quan hệ chị em không đổi thay của bà và em trai. Bà luôn ủng hộ Hà Hồng Sân khi gia tộc xảy ra tranh chấp nảy lửa. Nhất là khi Hà Hồng Sân và em gái Hà Uyển Kỳ trở mặt tranh đấu kịch liệt vì 2 tỷ đô la Hong Kong cổ phiếu, Hà Uyển Hồng hoàn toàn đứng về phía em trai.

Hà Uyển Hồng và em dâu Lương An Kỳ.

Ngoài ra, Hà Uyển Hồng còn có mối quan hệ thân thiết với em dâu Lương An Kỳ, vợ thứ tư của Vua sòng bài. Có nhiều thông tin, Hà Uyển Hồng là nhân vật chủ chốt đã giúp Lương An Kỳ kết hôn với Hà Hồng Sân. “Thiên tài toán học soái ca” Hà Du Quân (con trai của Lương An Kỳ và Hà Hồng Sân) cũng tiết lộ trong cuộc phỏng vấn rằng anh và dì Tám của mình luôn rất thân thiết, "chăm sóc dì như đứa con trai ruột".

Trong những năm tuổi già, Hà Uyển Hồng thậm chí còn sống chung với gia đình của Lương An Kỳ. Em dâu Lương An Kỳ cũng rất có quyền lực, không chỉ “nắm giữ trái tim” của Vua sòng bài, mà còn chăm sóc chị dâu một cách chu đáo.

Hà Uyển Hồng và cháu trai Hà Du Quân

Trước và sau khi Vua sòng bài qua đời, tranh chấp tài sản trong gia tộc hào môn Hà thị cũng thu hút nhiều sự quan tâm. Người ta nói rằng Hà Uyển Hồng đã giúp đỡ gia đình người vợ thứ tư rất nhiều, nhưng đó gần như là sự thật, mối quan hệ giữa Hà Uyển Hồng và gia đình Lương An Kỳ ai cũng thấy rõ. Cả Hà Du Quân và Hà Siêu Doanh xem người dì này như người mẹ thứ hai của mình.

Ngay khi tin Hà Uyển Hồng qua đời được công bố, nhiều người đã đồn đoán rằng khối tài sản trị giá hơn trăm triệu đô la Hong Kong của Hà Uyển Hồng sẽ được Hà Du Quân thừa kế. Hà Du Quân và vợ Hề Mộng Dao cũng vội vã trở về Macao để chủ trì tang lễ của Hà Uyển Hồng với sự giúp đỡ của Lương An Kỳ.

Hà Uyển Hồng có thể xem là nhân vật ít được chú ý nhất trong gia tộc Hà thị, nhưng không ai có thể phủ nhận sự nỗ lực để tìm thấy ánh sáng trong cuộc đời đầy mất mát của bà. Mối quan hệ chị em giữa bà và em trai Hà Hồng Sân luôn khiến người ta ngưỡng mộ, rồi đến sự nghiệp giáo dục và từ thiện cũng để lại nhiều thành tựu không thể xem thường.

Nguồn: Sohu, 163