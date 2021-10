Trong tuổi trẻ chúng ta, ai ai cũng từng nghe những khúc ca buồn buồn tủi tủi của Adele. Được mệnh danh là "họa mi nước Anh", giọng ca 33 tuổi này chinh phục những lỗ tai khó tính nhất khắp toàn cầu bằng giọng hát đầy rung cảm và kỹ năng xử lý vào bậc thượng thừa. Âm sắc tuyệt vời của Adele khiến khán giả chẳng còn bận tâm vào sắc vóc hay đơn giản là chuyện cô mặc gì. Với họ, chỉ cần Adele cất giọng và chăm ra album là đủ.

Có lẽ vì mải miết với âm nhạc nên cả một thời thanh xuân của cô chìm trong những bộ cánh tuềnh toàng, chỉ toàn đen là đen. Đây cũng là tâm lý chung của phái đẹp khi tự tin với cân nặng, chỉ muốn che giấu hình thể qua những mớ vải vóc u buồn.

Adele thời thiếu nữ u buồn

Adele của thời "Make you feel my love" là một cô nàng không đoái hoài đến cân nặng hay váy áo. Cô hết sức giản dị.

Cô sa đà vào đúng kiểu trang phục mà chị em thừa cân hay dựa dẫm: Những mảng màu đen sì, đầm xòe hoặc đầm suông, không quên mặc áo khoác để che luôn tay và vai.

Đến khi tạo nên rung chấn toàn cầu với album 21 và những bản hit như "Rolling in the deep", "Someone like you"... Adele lại tự lão hóa bản thân bằng lối phục sức tựa các mệnh phụ phu nhân.

Album 21 đã đưa tên tuổi Adele đến hàng siêu sao. Cô đã chỉn chu hơn trước nhưng vẫn ám ảnh với tông màu "quạ héo" và những bộ cánh già chát. Chưa kể kiểu tóc bới của các bà các mẹ còn khiến nữ ca sỹ nhìn như... bác gái của những người đẹp như Rihanna, Emma Stone... dù là cùng tuổi (1988).

Trường phái che thân tiếp tục nới rộng bản sắc với đầm ren, váy cánh dơi... Có lẽ vấn đề ở đây không chỉ thời trang mà cả son phấn cũng bỏ quên luôn nàng "họa mi".

May mắn thay sau đó cô đã tìm được thợ làm tóc và trang điểm có tâm một chút. Những đường nét trên nhan sắc có phần cổ điển của Adele bắt dầu được phát huy với màu son đỏ tươi tắn, đường kẻ mắt sắc sảo và đặc biệt là không còn tóc đuôi gà, tóc phu nhân như trước.

Đến 2017, một dấu mốc lại được định hình trong công cuộc lột xác của cô. Chiếc đầm xanh rêu với những đường cắt tinh xảo của Givenchy đã kiến tạo nên một Adele tươi mới và đẳng cấp hơn. Cô cũng góp mặt trong danh sách mặc đẹp nhất Grammy năm đó do Vogue bình chọn.

Thật nhẹ nhõm khi được nhìn thấy Adele trong màu sắc. Cô không còn gò mình ủ ê trong sắc đen cám cảnh. Những phần cơ thể vốn xưa nay được giấu kín như khuôn ngực hay đôi chân cũng dần lộ diện. Hoặc chí ít ekip cũng tìm thấy các thiết kế được thêu đính cầu kỳ, hợp với nhan sắc của "họa mi".

Adele giảm cân và cú lột xác ấn tượng

Và đến 2019, công chúng được chiêm ngưỡng một Adele hoàn toàn mới: cô giảm đến 45kg! Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, đôi vai thon thả của giọng ca "Hello" được phô bày trước triệu con mắt.

Son đỏ tuy vẫn đẹp nhưng đã xưa cũ. Adele phiên bản 2021 tiếp tục xuất hiện với nhan sắc trẻ ra cả chục tuổi. Cô đã tự tin vẽ mắt khói, tô son bóng, để tóc xõa sóng lệch vai không kém cạnh bất kỳ nữ hoàng nhan sắc nào.

Và gần đây thôi, người hâm mộ tiếp tục ngỡ ngàng với màn khoe sắc của cô trong thiết kế mang phong cách siêu thực của nhà mốt Schiaparelli.

Từ đôi vai, khuôn ngực cho đến vòng eo đấy - không có gì gợi nhắc đến Adele của thời béo ị nằm bệt trên giường, nhòe mắt vì mascara trong "Make you feel my love". Bộ cánh này cũng cho thấy cô đã thời trang hơn nhiều, biết yêu chiều bản thân thay vì chỉ mặc cho có cũng như chiều lòng khán giả.

Và cũng vì màn lột xác quá xuất sắc, "họa mi nước Anh" đã trở thành huyền thoại sống khi tạo nên sự kiện chưa từng có tiền lệ: Xuất hiện trên cả bìa Vogue Mỹ và Anh cùng một lúc. Bộ ảnh đã khai thác một khía cạnh hoàn toàn mới mà công chúng chưa bao giờ biết. Đó là một Adele quá "bốc lửa", phô diễn đường cong trong những thiết kế cao cấp nhất từ Dior, Valentino, Vivienne Westwood và trang sức Cartier lẫn Tiffany & Co.

Đã bao giờ bạn nhìn chiêm ngưỡng cả khuôn ngực ná thở của Adele chưa? Cả thế giới cũng mới được nhìn từ 2 ngày nay thôi.

Bộ ảnh được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Steven Meisel. Những khung hình của giọng ca Anh Quốc trên ấn bản tháng 11 của Vogue Mỹ và Anh cho thấy màn comeback của cô được săn đón tới mức nào. Cũng bởi không chỉ giải thoát bản thân khỏi cuộc hôn nhân, giọng ca này còn chuẩn bị phát hành album mới tên "A4".

Hình ảnh Adele trong chiếc đầm xanh mướt của Valentino cũng là hình ảnh được repost nhiều nhất hôm nay trên MXH toàn cầu. Có thể khẳng định là danh nay đã xứng với thực cô đã trở thành "họa mi" lộng lẫy nhất thế giới. Qua đó chị em phụ nữ cũng tự rút ra trải nghiệm cho bản thân, đừng bạc đãi cân nặng và giấu mình trong sắc đen "quạ héo" nữa nhé!

Nguồn ảnh: Internet