Chị đẹp sung sướng khoe nhẫn đính hôn kim cương, dân mạng không ghen tị còn run rẩy thấy "đau xót giùm" cho chính chủ

Được bạn trai cầu hôn bằng chiếc nhẫn kim cương giá trị chứa đựng biết bao tình cảm chân thành, rõ ràng đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến đối với bất kỳ người con gái nào. Và đương nhiên, nếu muốn, họ có thể khoe cho cả thiên hạ thấy họ đang hạnh phúc nhường nào. Điều đó không ai cấm được. Thế nên mạng xã hội mới tràn ngập những hình ảnh khoe nhẫn hoặc màn cầu hôn lãng mạn.

Tuy nhiên, có phải ai cũng sung sướng khi được cầu hôn? Bức ảnh này có thể là câu trả lời!

Mới đây, một người phụ nữ sử dụng tài khoản TikTok cá nhân để "khoe" chiếc nhẫn kim cương mà bạn trai tặng với chú thích: "Chiếc nhẫn mơ ước của tôi!".

Một bức ảnh khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng thấy đau lắm rồi.

Với bàn tay mới được cắt tỉa móng và sơn màu hồng xinh xắn, người phụ nữ khoe ngón tay đeo chiếc nhẫn kim cương tỏa ánh sáng lấp lánh tuyệt đẹp - với chú thích "Tôi đã nói đồng ý!!!". Sẽ chẳng có gì đáng bàn nếu như chiếc nhẫn vừa khít với ngón tay áp út của cô này. Nhưng thực tế thì nó quá nhỏ, nhỏ đến mức không tưởng nhưng không rõ vì lý do gì mà cô nàng vẫn quyết đeo bằng được nó vào tay dẫn đến phần giữa ngón tay sưng tấy đỏ lên như thể sắp bị đứt lìa ra.

Mặc dù đó là "chiếc nhẫn trong mơ của chủ thớt", những với người khác nó thật kinh dị.

Một cư dân mạng đã chụp ảnh màn hình từ video và chia sẻ trong một nhóm Facebook riêng tư để các thành viên bàn luận rôm rả.

Một cư dân mạng bình luận: "Trời ơi, thế này mà gọi là yêu sao? Nhìn đã thấy đau thấu tim gan rồi".

"Ôi Chúa ơi, dường như cái ngón tay kia đang kêu gào thảm thiết rằng đừng đòi mạng nó", một người bình luận.

Người khác nói thêm: "Có vẻ như điều duy nhất bạn nói đồng ý là đồng ý mất ngón tay đó".

Năm 2019, một người dùng mạng đã đăng tải lên một nhóm kín của Facebook có tên là "That's It, I'm Ring Shaming" về hình ảnh một cô dâu đang đeo chiếc nhẫn kim cương khổng lồ. Thế nhưng, dù chiếc nhẫn có to đẹp đến đâu, thì cư dân mạng lại hoàn toàn chẳng để ý gì đến nó, mà người ta lại chỉ tập trung vào những chiếc móng tay giả của cô gái trong bức hình. Bài đăng của người này đã thu hút rất nhiều bình luận và đa số mọi người đều "không thể nói lên lời" với bàn tay của cô gái.

Trong hình ảnh đăng tải cho thấy, những chiếc móng giả của cô gái này đang ở những vị trí mà nhiều người không thể tìm được lời giải thích xác đáng.

Những chiếc móng tay "khó hiểu".

Nguồn: The Sun