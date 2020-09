Chị đẹp Mỹ Tâm "chơi" quá: Đã bắt trend tóc Jennie còn diện cả nhẫn, dây chuyền hàng hiệu giống Lisa

Sau tin đồn mang thai dạo, mới đây, Mỹ Tâm vừa chính thức xuất hiện khi tham dự sự kiện tại 1 trung tâm thương mại. "Ở ấn" bấy lâu, chị đẹp vừa quay lại đã khiến dân tình náo loạn. Không chỉ giảm cân lấy lại vóc dáng thon thả, Mỹ Tâm còn để kiểu tóc hot trend giống Jennie, loạt phụ kiện mà cô sử dụng cũng toàn đồ đắt đỏ, đụng hàng ngay với Lisa.

Mỹ Tâm vừa xuất hiện tại sự kiện ở một trung tâm thương mại với diện mạo trẻ trung, thanh lịch mà cũng bắt trend vô cùng.

Kiểu tóc với phần mái nhuộm bạch kim được nhận xét là giống kiểu tóc mà Jennie từng để khi quảng bá cho ca khúc How You Like That.

Về khoản phụ kiện, Mỹ Tâm cũng diện cả loạt vòng vèo, nhẫn, kính từ các nhà mốt lớn như Bvlgari, Gucci, Cartier. Ước tính tổng số phụ kiện này có giá trị khoảng gần 29.500 USD ~ 680 triệu VNĐ.

Những mẫu trang sức Bvlgari mà Mỹ Tâm đã đeo đều là những item kinh điển của hãng. Lisa - đại sứ của Bvlgari cũng từng nhiều lần diện những item tương tự, điển hfnh là mẫu dây chuyền gần 75 triệu VNĐ.

Chị đẹp Mỹ Tâm đúng là càng lớn càng đẹp, đã thế chị còn chăm thay đổi kiểu tóc và đầu tư phụ kiện đắt đỏ, đụng hàng luôn với BLACKPINK mới ghê.

Đã đẹp, đã trẻ lại còn giàu sang thế này thì bảo sao lần nào chị lộ mặt cũng khiến dân tình náo loạn.

Ảnh: FB Always Mỹ Tâm