Chỉ có trong tay 20 triệu nhưng vẫn "liều" thế chấp sổ lương mua chung cư 640 triệu, sau 5 năm vợ chồng trẻ vẫn "khỏe re" vì trả gần hết nợ

Sau bao năm chật vật phấn đấu, cuối cùng vợ chồng chị Nguyệt, anh Thành ở Quốc Oai, Hà Nội đã có căn chung cư của riêng mình. Dù vẫn đang rất chật vật với hành trình 5 năm qua trả nợ của 2 vợ chồng nhưng vợ chồng chị vẫn đang cố gắng "cày cuốc" để trả xong nợ ngân hàng.



Chị Nguyệt làm công nhân may, 5 năm trước lương của chị chỉ 3,2 triệu đồng. Còn chồng chị là thiết kế đồ họa 1 công ty truyền thông, lương tháng được 13 triệu đồng. Tổng thu nhập của vợ chồng trẻ này là khoảng 16 triệu.

Vì vợ chồng chị đều ở quê và gia cảnh rất khó khăn nên hầu như bố mẹ 2 bên không giúp được gì. Đám cưới xong anh chị Nguyệt lên Hà Nội và làm tại Mỹ Đình. Chính bởi thế, chị quyết định thuê nhà tại Quốc Oai, dù cách Hà Nội 12km nhưng do đường đi không tắc đường nên chạy xe tới chỗ làm cũng chỉ hết khoảng 15 phút.

Chị Nguyệt kể: "Quyết định trọ xa như vậy vì nhà trọ ở Quốc Oai rẻ, chỉ khoảng 1,5 triệu tháng mà phòng rộng rãi. Lại thêm thực phẩm rẻ nên tiết kiệm được 1 khoản tiền chợ hàng tháng. Trong khi dù quãng đường có vẻ xa nhưng không bao giờ tắc. Vì thế cũng chỉ mất 15 phút là vợ chồng đến chỗ làm rồi".

Căn hộ vợ chồng chị Nguyệt mua (ảnh minh họa).

Do có ý định mua nhà nên trong 5 năm, vợ chồng chị Nguyệt quyết kế hoạch hóa gia đình để có chỗ chui ra chui vào xong thì mới sinh con: "Ở nhà trọ dù thoải mái nhưng vợ chồng luôn cảm thấy đó không phải là nhà của mình nên rất hạn chế mua sắm, sắm sửa cho căn phòng. Vì thế sau cưới 5 tháng, thấy ở gần chỗ mình trọ có 1 chung cư bắt đầu rao bán, mình bàn với chồng mua lấy 1 căn 56m2 với giá 640 triệu đồng. Lúc ấy vợ chồng mình chỉ có đúng 20 triệu. Bởi lúc trước có nhiều tiền nhưng toàn ăn tiêu rồi gửi về phụ bố mẹ 2 bên hết sạch".

Người phụ nữ trẻ này cũng chia sẻ, thực ra quyết định mua chung cư đã khiến vợ chồng chị suy nghĩ mất mấy đêm liền: "Vợ chồng mình đều biết, có áp lực sẽ tạo ra động lực, nhưng áp lực quá chỉ sợ sẽ làm mình chết mòn thôi. Chúng mình mất mấy đêm không ngủ, cùng nhau tính đến những rủi ro thất nghiệp hoặc giảm lương. Bởi như chồng mình bảo, mạnh dạn là tốt nhưng cẩn thận toang. Song sau khi tính toán, chúng mình vẫn quyết định vay mượn người thân và ngân hàng để lấy căn chung cư đó".

Tổng thu nhập mỗi tháng: 16 triệu đồng Tiền mua chung cư: 600 triệu đồng Tiền có trong tay trước khi mua chung cư: 20 triệu đồng Tiền vay người thân: 180 triệu đồng Tiền thế chấp sổ lương trong 10 năm vay được: 440 triệu đồng Kế hoạch trả nợ: - Cứ thu vén tiền để có 1 khoản là trả cho người thân - Lương cả 2 vợ chồng đã tăng lên nên áp lực trả nợ không nhiều

Theo đó, vợ chồng chị Nguyệt tới từng người thân trong gia đình để vay tiền. Họ vay được của bố mẹ, anh chị em họ hàng được tất cả 180 triệu. Như vậy họ có trong tay 200 triệu đồng để đặt cọc căn nhà. Số tiền 440 triệu chị Nguyệt quyết định thế chấp sổ lương của chồng trong 10 năm để vay.

"Hàng tháng, vợ chồng mình trả cả gốc và lãi là 4,5 triệu rồi giảm dần. Hiện giờ sau 5 năm, chúng mình chỉ phải trả ngân hàng cả gốc và lãi có hơn 3 triệu đồng. Ngoài ra mình cũng thu vén tiền để cứ có 1 khoản là trả người thân. Tụi mình cũng đã về chung cư ở 2 năm nay rồi. Đỡ 1 khoản tiền thuê nhà mà hàng tháng vẫn đủ chi tiêu và xoay xỏa được", chị Nguyệt nói.

Hiện, lương thợ may của chị Nguyệt đã tăng lên gấp đôi, lương chồng chị cũng tăng lên, do đó vợ chồng chị đang đi đến giai đoạn nước rút để trả tiền ngân hàng nhưng chị cũng không thấy lo lắng: "Giờ lương lậu đã cao hơn, mình cũng đang có bầu và chi tiêu gia đình cũng cao hơn trước đây do đã đỡ áp lực trả nợ ngân hàng. Do đó, nếu vợ chồng trẻ nào mà cũng có thu nhập thấp như vợ chồng mình thì cứ mạnh dạn lên nhé. Có tầm 100-200 triệu thì hãy dám nghĩ đến chuyện mua nhà để ở. Bởi nếu cứ an phận ở kiếp thuê nhà mãi thì thực sự không biết bao giờ mới mua được nhà nữa".