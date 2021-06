Chỉ có đúng 2 idol được netizen khen hợp nhất với tóc Hime khó nhằn, Momo (TWICE) đúng là huyền thoại!

Mỗi khoảng thời gian thì sẽ có một hoặc vài kiểu tóc trở thành xu hướng hot rần rần. Lẽ thường, khi một kiểu tóc trở thành trend thì đây sẽ là lựa chọn gần như hợp với mọi nàng, giúp ai cũng tăng vẻ sành điệu, xinh đẹp nếu áp dụng; thế nhưng vẫn có những ngoại lệ và đó là kiểu tóc Hime.



Kiểu tóc Hime đã nhen nhóm xuất hiện cách đây không quá lâu nhưng phải đến khoảng cuối năm ngoái, kiểu tóc này mới thực sự tạo nên một cơn sốt nóng hừng hực, do được nhiều mỹ nhân showbiz cùng các cô nàng sành điệu áp dụng.

Dù nổi tiếng đến vậy nhưng giống như trường hợp "tóc hạt dẻ" của Park Seo Joon trong "Itaewon Class", tóc Hime cũng là kiểu đầu không phải ai cũng áp dụng được. Thậm chí, ta có thể ghi nhận được không ít các trường hợp xuống sắc trầm trọng khi thử lột xác với kiểu tóc siêu khó nhằn này.

Các mỹ nhân Kbiz – những quý cô sành điệu bậc nhất châu Á đương nhiên cũng không thể bỏ qua xu hướng tóc Hime hot hit. Tuy nhiên, trong khá nhiều nữ idol, chỉ có đúng 2 mỹ nhân Kpop sau đây là được các netizen khó tính công nhận là hợp nhất với kiểu tóc Hime siêu khó nhằn.

Momo (TWICE)

Sở hữu gương mặt tròn nhưng vẫn góc cạnh với sống mũi cao, gò má thanh thoát, Momo như sinh ra để dành cho tóc Hime. Cộng thêm nét đẹp ngọt ngào, xen lẫn vẻ quyến rũ, Momo mỗi khi để tóc Hime thì đều chạm đến đỉnh cao nhan sắc.

Kết thân với tóc Hime, phần lớn thời gian là Momo sẽ để tóc đen truyền thống, duỗi thẳng bóng mượt. Cách tạo kiểu tóc này giúp "cỗ máy nhảy" của TWICE có được vẻ ngoài sang chảnh, huyền bí, khiến người ta khó lòng rời mắt. Thi thoảng, cô nàng sẽ để tóc Hime uốn sóng nhè nhẹ và lúc này, Momo ghi điểm ở nét nữ tính, yêu kiều nhưng nét bí ẩn của tóc Hime vẫn không hề mất đi.

Mimi (Oh My Girl)

Mới chỉ kết thân với tóc Hime trong khoảng thời gian gần đây, Mimi của Oh My Girl đã kịp xưng ngôi "nữ hoàng" trong khoản để tóc Hime, bên cạnh Momo của TWICE.

Khác với sự quyến rũ, bí ẩn của Momo, thành viên của Oh My Girl gây ấn tượng với nét cá tính, cool ngầu khi để tóc Hime và diện những bộ trang phục năng động, chất chơi. Dẫu vậy, khi chuyển phỏm sang váy vóc điệu đà, cô nàng Mimi với kiểu tóc Hime vẫn lay động lòng người với diện mạo ngọt ngào, xinh tươi. Để ý rằng khi kết thân với tóc Hime, Mimi rất chú trọng đến việc trang điểm mắt, điều này giúp diện mạo của cô nàng thêm phần cuốn hút.

Ảnh: Internet