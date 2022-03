Chỉ có 200 triệu cặp vợ chồng trẻ tại Sài Gòn đã "liều" vay tiền mua nhà 2,5 tỷ

Căn hộ hai vợ chồng chị Kha (30 tuổi) hiện đang làm tại phòng chiến lược đối tác của Công ty Manulife Việt Nam lựa chọn mua căn hộ thuộc Khu đô thị Akari City, quận Bình Tân, TP.HCM. Diện tích tiêm tường của căn hộ là 54 mét vuông.

"Giá lúc mình mua vào tháng 4/2020 là khoảng 40 triệu/m2. Toàn bộ chi phí từ mua, cải tạo, nội thất và đồ gia dụng rơi vào khoảng 2,5 tỷ. Trong đó căn hộ giá 2,2 tỷ, thiết kế thi công nội thất, trần, sơn tường khoảng 210 triệu, gia dụng đồ trang trí khoảng 100 triệu", chị Kha chia sẻ.

Lý do quyết định chọn mua căn hộ chung cư này

- Các chính sách cho vay trả góp kéo dài 20 năm của ngân hàng liên kết tạo điều kiện cho hai vợ chồng thực hiện hóa ước mơ dù vẫn đang làm công chức với thu nhập cố định hàng tháng.

- Vợ chồng chị Kha không có thời gian dọn dẹp nhiều do bận công việc nên một căn hộ với diện tích vừa đủ nhưng có nhiều tiện ích sử dụng sẽ là lựa chọn tối ưu.

- Tiện ích nội khu phù hợp với nhu cầu sống của cả hai như phòng gym, hồ bơi… Phần nội khu đẹp, tiện ích xung quanh cũng khá tốt như Aon Mall, bệnh viện quốc tế, trường học liên cấp đều có đủ.

- Ở chung cư này thì khi bạn bè hay người thân đến thăm cũng sẽ tiện hơn về mặt chỗ đổ xe, khu ăn uống rộng rãi.

- Quan trọng nhất là vấn đề an ninh được đảm bảo, chị Kha cảm thấy an toàn hơn nếu so sánh với nhà mặt đất.

Có rất nhiều ưu điểm lớn khiến hai vợ chồng quyết định lựa chọn căn hộ thuộc dự án Akari City của chủ đầu tư Nam Long.

"Vợ chồng mình được bạn giới thiệu về dự án Akari City của chủ đầu tư Nam Long và cảm thấy dự án rất phù hợp cả về mức giá và địa điểm di chuyển cho công việc, ngoài ra dự án này có thiết kế kiểu Nhật rất hợp với phong cách nhà mà mình hướng đến", chị Kha chia sẻ thêm.

Chỉ có 200 triệu đã "liều" vay tiền mua nhà 2,5 tỷ liệu có là sai lầm?

Sau khi kết hôn, hai vợ chồng chị Kha dành dụm được khoảng 200 triệu đồng và quyết định vay thêm từ gia đình 1,3 tỷ để mua nhà. Thực tế, khoản thu nhập với công việc công chức cố định hàng tháng của cả hai tương đối ổn định nên việc trả các khoản vay mỗi tháng không phải là trở ngại.

Cụ thể, gói vay của hai vợ chồng từ ngân hàng Hong Leong là khoảng 1 tỷ chi trả trong 20 năm với lãi suất 8.5%/ năm trong 2 năm đầu tiên. Sau đó là lãi suất thả nổi. Mỗi tháng hai vợ chồng sẽ trả khoảng 12 triệu và số tiền trả sẽ giảm theo dư nợ.

"Vợ chồng mình quyết định mua nhà sau khi kết hôn vì muốn cuộc sống ổn định, an cư lạc nghiệp. Đồng thời, xem đó là một khoảng tài sản tích lũy dần", chị Nga cho biết.

Trong quá trình thi công nhà cũng nảy sinh vấn đề phát sinh như tìm màu sơn phù hợp, nhập nguyên liệu gỗ chất lượng, trễ tiến độ do các ngày cận Tết đội thi công có quá nhiều dự án cần hoàn thành…Việc mua gia dụng phù hợp cũng là một vấn đề rất nan giải.

Chị Kha phải nghiên cứu và tận tay đi chọn để xem chất liệu có như ảnh hay không? Kích cỡ có phù hợp với diện tích phòng? Tất cả những vấn đề đó cũng phát sinh một số chi phí không mong muốn nhưng vì cũng đã có lên kế hoạch khá kĩ nên đều giải quyết được.

Dù vẫn còn đang nợ nhưng khoản thu nhập hàng tháng của cả hai cũng tương đối ổn định nên việc trả các khoản vay hàng tháng không phải là trở ngại.

Về ý tưởng của căn hộ, chị Kha đã lên kế hoạch cho ý tưởng và vẽ trong tư duy từ khi quyết định mua nhà. Chị góp nhặt các chi tiết yêu thích từ các youtuber Hàn Quốc như Hamimommy, SisLetter, Haegreendal sau đó biến hóa cho phù hợp với mục đích sống.

"Mình không phủ nhận là mình khá cầu toàn và kĩ tính về tính thẩm mỹ nên các ý tưởng hai vợ chồng bàn bạc với nhau rất kĩ để cùng thống nhất tránh sự cãi vã không cần thiết. Phong cách nhà vừa mang hơi hướng Japandi, tối giản tiện dụng nhưng lại có thêm chút cầu toàn về chi tiết như kiểu nhà của người Hàn.

Mình được bạn bè giới thiệu đến một công ty thiết kế và thi công uy tín và mình đã trao đổi các ý tưởng mong muốn cho mái ấm của mình để bên họ lên bản vẽ thiết kế sau đó thực hiện thi công. Tiêu chí của mình là nhà là nơi để sống nên mọi thứ ngoài đẹp mắt còn phải tiện dụng nên phong cách này rất phù hợp. Vừa mang tính thẩm mỹ cao, vừa tiết kiệm thời gian dọn dẹp do tối thiểu các phần nội thất gây đọng bụi, nhiều ngóc ngách".

Chị Kha cũng yêu thích không gian sống theo phong cách vintage nên nhà được decor thiên về tone trung tính và tập trung vào màu trắng nâu, đồ trang trí thì cứ tự do theo sở thích của hai vợ chồng. Hai vợ chồng cứ tìm tòi thấy món nào đẹp và phải phù hợp với concept nhà thì sẽ tậu ngay.

"Khi hoàn thành, mình muốn mọi người nhìn vào các mảng thiết kết và thấy được sự ấm cúng và an yên. Tuyệt nhất là mình đã làm được điều đó".

Giải pháp trả góp được áp dụng triệt để

Hai vợ chồng thỏa thuận với bên thi công chia nhỏ các khoản tiền để phù hợp với thời gian nhận thu nhập, đồ gia dụng cũng chọn mua trả góp 0% để đảm bảo nguồn xoay của dòng vốn đang có.

"Khi quyết định mua nhà, tụi mình trước tiên sẽ tìm hiểu các chính sách vay trả góp từ các ngân hàng liên kết với dự án. Ngoài ra, cùng nhau mỗi tháng trích ra một khoản cố định từ tiền lương của cả hai vào quỹ chung. Sau khi mua nhà mình tập được tính shopping tiết kiệm hơn, mua quần áo, đồ xa xỉ ít hơn để tập trung cho tài sản lương lai đó là căn nhà của mình".

Theo chị chị Kha kinh nghiệm khi quyết định vay ngân hàng để mua tài sản cố định thì nên cân nhắc về khoản thu nhập hàng tháng.

Ngoài món nợ phải trả cho ngân hàng ra thì khoản thu nhập còn lại có đủ để bao gồm cả chi phí sinh hoạt, chi phí quản lý và tiêu sản về các lý do cá nhân khác như cưới hỏi, tiệc tùng với bạn bè hay không.

Nếu khoản thu nhập chưa thực sự chắc chắn và ổn định thì việc đi vay là một sự liều lĩnh và cũng không thể vì mua nhà mà bỏ hết các mối quan hệ xã hội được. Chính vì thế lời khuyên tốt nhất vẫn là: Nên cân nhắc kĩ.

Bài viết ghi theo lời kể của nhân vật - Ảnh: NVCC

