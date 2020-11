Chỉ cần trộn nước ép hành tây với thực phẩm vàng này, cơn ho ngày gió mùa về sẽ được trị dứt điểm

Công thức nước ép hành tây trị ho siêu dễ tại nhà, ai cũng có thể làm

Hành tây thuộc nhóm những loại hành có thể làm bạn chảy nước mắt đúng nghĩa đen. Vì vậy, nhiều người trong số chúng ta sẽ rất vui vẻ khi loại bỏ chúng ra khỏi thực đơn hàng ngày để tránh chảy nước mắt hoặc hôi miệng. Nhưng bạn có biết, loại củ đặc biệt này không chỉ làm tăng hương vị cho món ăn mà còn đem lại rất nhiều lợi ích sức khỏe. Nước ép hành tây còn tốt hơn thế nhờ có nhiều công dụng cho sức khỏe, trong đó không thể không kể đến việc trị ho dứt điểm.

Theo Stylecraze, nước ép hành tây có thể trị ho dứt điểm khi thực hiện theo đúng những bước sau:

Công thức

- 2 thìa nước ép hành tây.

- 2 thìa mật ong.

Cách làm: Trộn đều 2 nguyên liệu trên để tạo thành hỗn hợp pha chế và cất vào lọ nhỏ.

Cách dùng: Uống một thìa cà phê hỗn hợp này mỗi ngày 2 lần sáng và tối. Nên uống hỗn hợp pha chế này trong 3-4 ngày liên tục sẽ trị dứt điểm những cơn ho khi trời trở lạnh.

Nước ép hành tây có tính sát khuẩn, công dụng trị ho càng rõ ràng khi kết hợp với mật ong

Theo cựu đại tá, lương y đa khoa Bùi Hồng Minh (Phó Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội), trong Đông y, hành tây có vị cay, tính ấm có tác dụng giải biểu, kiện tỳ, hòa trung, tiêu thực sát trùng, lợi tiểu tiện. Loại củ này có tính giảm viêm, giảm đau rất tốt.

Trong hành tây có chứa nhiều vitamin,kali, axit folic, selen.

Trong y học hiện đại, hành tây cũng có rất nhiều công dụng chữa bệnh nhờ hàm lượng vitamin và khoáng chất quý giá. Hành tây rất giàu Allium và lưu huỳnh, hoạt động như một loại thuốc kháng sinh và sát khuẩn. Hành tây cũng rất giàu Querectin – chất chống oxy hóa giúp cơ thể chống lại các gốc tự do. Loại củ này còn giúp ổn định cholesterol, trị viêm khớp, tốt cho bệnh nhân tiểu đường nhờ giàu hợp chất flavonoid và lưu huỳnh.

Chuyên gia đặc biệt nhấn mạnh, hành tây trị được ho có đờm cực tốt. "Trong hành tây có chứa nhiều vitamin,kali, axit folic, selen. Đây là những thành phần giúp hành tây có tính sát khuẩn, kháng viêm, tiêu sưng cổ họng, giúp long đờm và trị ho có đờm đặc biệt hiệu quả. Chất phytoncide trong hành tây hoạt động như allicin có công dụng kháng khuẩn cực mạnh, từ đó giảm ho rất tốt", chuyên gia nhấn mạnh.

Chuyên gia đặc biệt nhấn mạnh, hành tây trị được ho có đờm cực tốt.

Nhất là khi kết hợp hành tây với mật ong, công dụng trị ho càng được đẩy lên ở mức độ cao hơn. Theo Đông y, mật ong có tác dụng ích khí, nhuận tràng, chữa ho, bỏng, đau bụng, hóc xương cá, bí đại tiện… Đây vừa là một thực phẩm có thể thay thế đường, vừa là vị thuốc quý quen thuộc trong gia đình bạn. Hoạt chất kháng viêm có trong mật ong mạnh đến nỗi có thể chữa được nhiều bệnh như viêm loét dạ dày, hành tá tràng, viêm gan, viêm túi mật, diệt vi trùng...

Khi kết hợp mật ong với nước ép hành tây, bạn sẽ nhanh chóng có được một cốc nước ép chữa ho ngay tại nhà mà không cần dùng đến kháng sinh. Chưa kể, đồ uống này cũng rất tốt cho sức khỏe nói chung, đặc biệt là làn da sẽ luôn rạng ngời, đầy sức sống nhờ tính chất làm sạch da từ hành tây và nhuận da từ mật ong.

Trị ho bằng hành tây và mật ong chỉ có tác dụng đối với những trường hợp bị ho ở giai đoạn nhẹ, ho do nhiễm lạnh, cảm cúm hoặc ho do dị ứng.

Mặc dù vậy, chuyên gia lưu ý, trị ho bằng hành tây và mật ong chỉ có tác dụng đối với những trường hợp bị ho ở giai đoạn nhẹ, ho do nhiễm lạnh, cảm cúm hoặc ho do dị ứng. Đối với những trường hợp ho do viêm phổi, viêm phế quản hoặc bệnh lao phổi... thì phương pháp này không có tác dụng trị bệnh. Hỗn hợp nước ép cần tây và mật ong chống chỉ định đối với phụ nữ mang thai, phụ nữ đang cho con bú và trẻ nhỏ dưới 1 tuổi vì có thể khiến trẻ bị tiêu chảy, nôn mửa, đau bụng. Bên cạnh việc dùng đồ uống chữa ho, người bệnh cùng cần vệ sinh mũi họng để giảm nhẹ tình trạng nghẹt mũi, chảy nước mũi để việc trị ho đạt hiệu quả tốt nhất.