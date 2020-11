Chi cả vài chục triệu sắm xe đẩy nhưng cũng có lúc Đàm Thu Trang cho con mặc quần áo bình dân, giá "mềm như bún"

Tiểu công chúa nhà Đàm Thu Trang và Cường Đô La là một trong những hot kid nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Cô bé Suchin hiện đã được hơn 3 tháng tuổi nhưng diện mạo của cô bé vẫn còn là một ẩn số, bố mẹ mới chỉ tiết lộ những bức ảnh chụp từ đằng sau hoặc góc nghiêng của Suchin mà thôi. Dẫu vậy, chính sự kín đáo này của vợ chồng "doanh nhân phố núi" càng khiến mọi người tò mò và thích thú hơn.

Vốn có điều kiện về kinh tế, vợ chồng Đàm Thu Trang - Cường Đô La cưng chiều con gái từ khi còn bé xíu. Bằng chứng là khi Suchin vừa chào đời, cô bé đã được bố tặng một bộ túi xách mini của thương hiệu đình đám Chanel có giá lên đến gần 700 triệu đồng. Không chỉ vậy, bộ sưu tập xe đẩy, nôi đẩy, ghế nằm của Suchin tính sương sương cũng hết hơn 70 triệu đồng. Nhờ đó mà Suchin được mệnh danh là "tiểu thư ngậm thìa vàng từ trong trứng".

Từ bức ảnh Đàm Thu Trang đưa con gái đi chơi, nhiều người hâm mộ tinh ý đã phát hiện ra bộ đồ cô bé mặc là một sản phẩm thuộc thương hiệu thời trang bình dân.

Bộ đồ mà bé Suchin mặc là bộ cài cúc lệch màu xanh, họa tiết đám mây dễ thương, có size cho bé từ 0-3 tháng và 3-6 tháng tuổi. Giá của bộ đồ là 185.000 đồng.

Những tưởng đồ dùng của Suchin toàn là những món sang - xịn - mịn, đắt đỏ nhưng hóa ra cũng có lúc vợ chồng Đàm Thu Trang cho con mặc quần áo bình dân, đại trà.

Cụ thể trong một bức hình được bà mẹ trẻ chia sẻ trên trang cá nhân mới đây, ghi lại khoảnh khắc vợ chồng cô đang cho con đi chơi. Nằm trong chiếc xe đẩy xịn sò gần 60 triệu đồng nhưng người hâm mộ tinh ý đã phát hiện ra bộ quần áo mà Suchin mặc là một sản phẩm của thương hiệu thời trang trẻ em của Việt Nam - La Pomme.

Quần áo của thương hiệu này được giới thiệu là sử dụng những chất liệu sợi sinh học tốt nhất, có nguồn gốc tự nhiên nên khá mềm mịn, thoáng khí và khả năng thấm hút mồ hôi tốt hơn vải cotton bình thường đến 60%. Nhờ đó nên sản phẩm cũng đảm bảo tính kháng khuẩn, kháng nấm vượt trội, hạn chế tối đa sự phát triển của những vi khuẩn gây mùi cho bé. Đặc biệt là không gây kích ứng da ngay cả với các bé có cơ địa hay dị ứng.

Bé Suchin là một trong những em bé nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Vậy nên những đồ dùng của cô nhóc này cũng khiến các mẹ bỉm sữa tò mò.

Từng đường kim mũi chỉ được may khá tỉ mỉ, màu sắc của sản phẩm tươi sáng nhưng nền nã, dễ nhìn không quá sặc sỡ, phù hợp với các bé.



Các sản phẩm đến từ thương hiệu này cũng được chứng nhận an toàn với trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh, các phụ liệu như cúc, khuy bấm, chỉ may đạt chứng chỉ quốc tế về sản phẩm an toàn trong may mặc.

Giá thành của bộ đồ mà bé Suchin mặc có giá khá "mềm", khoảng 185.000 đồng. Bộ đồ không quá đắt đỏ nhưng đảm bảo yếu tố an toàn và phù hợp với bé. Trẻ sơ sinh cũng lớn khá nhanh nên không cần thiết phải sắm đồ đắt đỏ, dễ gây lãng phí. Bởi vậy nhiều người cho rằng đây là một sự lựa chọn hợp lý của vợ chồng Đàm Thu Trang.