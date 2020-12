Chi Bảo ân cần chăm sóc bạn gái kém 16 tuổi, nhìn hành động ngọt ngào thế này ai cũng ghen tị

Tối qua (26/12), rất nhiều sao Việt đã góp mặt tại dạ tiệc cuối năm mang chủ đề “You Shine - Light of the winter”. Rất đông các nghệ sĩ nổi tiếng góp mặt, trong đó có Hoa hậu đền Hùng Giáng My, ca sĩ Thủy Tiên, diễn viên Kim Thư, diễn viên Chi Bảo và ca sĩ Quang Dũng.

Trong suốt sự kiện, Lý Thùy Chang khiến nhiều người phải ghen tị vì sự ân cần và ngọt ngào của Chi Bảo. Cặp đôi dành cho nhau những cử chỉ tình tứ, tràn ngập hạnh phúc.

Kể từ khi công khai tình cảm vào năm ngoái, cả hai luôn đồng hành trong cuộc sống cũng như công việc. Mặc dù ngồi cạnh nhau nhưng Chi Bảo vẫn không quên chăm sóc cho bạn gái mình từng chút một khiến nhiều người tan chảy vì hạnh phúc.

Trước đó trong 1 bài phỏng vấn, Chi Bảo cũng tiết lộ về kế hoạch tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, theo nam diễn viên mọi chuyện cần phải cân nhắc trong tình hình dịch bệnh.

Hoa hậu Giáng My.

Thu hút sự chú ý của mọi người còn có sự góp mặt của Hoa hậu Đền Hùng Giáng My. Chọn lối make-up nhẹ nhàng nhưng sang trọng, hoa hậu nổi bật giữa dàn người đẹp kém tuổi.

Thủy Tiên

Quang Dũng