Chi 70 triệu mua sim tam hoa mong làm ăn khấm khá, chủ nhân lại bị nháy máy cả trăm cuộc mỗi ngày vì lý do không tưởng

Theo SCMP, vào đầu năm ngoái, một người đàn ông họ Thâm ở Trung Quốc đã chi khoảng 3000 USD (gần 70 triệu đồng) để mua sim tam hoa đuôi 888 (phát-phát-phát) với hi vọng sẽ làm ăn phát đạt.

Tuy nhiên, sau khi xuống tiền mua sim đẹp, anh bị nháy cả trăm cuộc mỗi ngày.

Hoá ra, TV series Skynet Action (Thiên Võng Hành Động) thế quái nào lại gán số điện thoại đuôi 888 đó cho kẻ phản diện trong phim.

Và thế là, khán giả thi nhau gọi thử vào số của tên ác đầu xem ai sẽ nghe máy. Sau nhiều ngày bị làm phiền, họ Thâm gần như chẳng dùng được số mới, trái lại còn phải để chế độ máy bay liên tục.

"Ban đầu tôi không lấy làm lạ vì người ta vẫn thường gọi bừa vào số đẹp. Nhưng đến lúc điện thoại rung liên tục vào tờ mờ sáng, tôi không thể ngủ được. Tóm lại ngay từ đầu có gì đó không đúng", Thâm nói với SCMP.

Cho đến tháng 4, anh Thâm bèn thử bắt máy và hỏi người ở đầu dây bên kia: Vì sao lại làm phiền tôi nhiều như thế?

Cuối cùng Thâm mới biết rằng, số điện thoại đuôi đẹp của mình đã bị tên phản diện trong Thiên Võng Hành Động khai ra với cảnh sát khi nằm viện.

"Vừa bị làm phiền, vừa bị gán số điện thoại cho tội phạm trong phim, tôi cảm thấy hình ảnh cá nhân bị ảnh hưởng tiêu cực", Thâm nói.

Do quá bực, Thâm còn tính kiện đội ngũ sản xuất Thiên Võng Hành Động và Youku, nền tảng stream bộ phim này.

Trên thực tế, các nhà mạng ở Mỹ luôn có sẵn nhiều số điện thoại "bù nhìn" để các nhà làm phim thoải mái công khai trên phim. Tuy nhiên, ở Trung Quốc chưa có cơ chế tương tự. Theo SCMP, tòa án Bắc Kinh từng quyết định đền bù cho 1 người đàn ông cũng bị đem số điện thoại lên series phim sến The Revolution of Our Love (Ái Tình Tiến Hóa Luân).

Sau đó, Youku và đơn vị phát hành Thiên Võng Hành Động đã công khai xin lỗi anh Thâm trên Weibo rồi

Youku, đơn vị phân phối Thiên Võng Hành Động đã đăng đàn xin lỗi Thâm trên Weibo. Ngoài ra, họ đã thay số điện thoại trong phim.

Tuy nhiên, Thâm đã đổi số và cho hay, lời xin lỗi của nhà làm phim cũng như Youku là quá muộn màng, họ phải trả giá vì khiến cuộc sống của anh bị quấy rầy.

