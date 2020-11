Chỉ 50k đã mua được bình giữ nhiệt hiển thị nhiệt độ nước hay đáo để, nhưng dùng rồi lại thấy... thừa thãi quá

Thực ra thì cảm biến nằm ở trên nắp nên chỉ hiện thị được nhiệt độ của phần không khí/hơi nước bên trong bình. Vì thế nên con số hiển thị bên trên thường chênh lệch từ 5 - 10 độ C so với nhiệt độ thật. Nước nóng thì nóng hơn, còn nước lạnh cũng lạnh hơn so với số hiển thị.