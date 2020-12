Chết cười với loạt ảnh giáo viên bị "troll": Hở tí là học sinh soi ngay trang phục, đã thế lại còn bị so sánh với toàn thứ bá đạo như này

Ai cũng biết, giáo viên đến lớp dạy học, ngoài việc soạn giáo án cẩn thận cho tiết dạy đó thì còn cần chuẩn bị trang phục sao cho chỉn chu, nghiêm chỉnh nhất. Tuy nhiên, giáo viên ngày nay không chỉ bó hẹp trong những bộ quần áo đơn giản và "kín cổng cao tường" mà các thầy cô đã quan tâm nhiều hơn đến thời trang trên bục giảng.

Nếu như trước đây hình ảnh thầy cô hiện lên quen thuộc cùng với những chiếc áo dài trắng thướt tha hay quần đen, áo trắng thì bây giờ trên bục giảng đã có nhiều màu sắc hơn, trang phục cũng đa dạng hơn. Và việc thầy cô mặc đẹp cũng giúp học sinh có hứng thú hơn khi học bài.

"Mặc dù nhìn buồn cười nhưng phải công nhận là giống thật cô ạ".

Tuy nhiên, không ai ngờ rằng thầy cô say sưa giảng bài trên bục giảng thì lũ học trò ngồi phía dưới lại soi mói trang phục và đem đi so sánh bá đạo như thế này đây.

Ví dụ như cô giáo mặc chiếc áo dài có phối nhiều màu hồng, xanh dương, tím lên lớp thì ngay lập tức học sinh đem so sánh với hình nền điện thoại. Cô mặc áo dài màu xanh, tím, cam... thì lập tức lại so sánh ngay với những chiếc bút. Thậm chí, có hôm thầy cô "nhỡ may" mặc trùng màu với kéo, hộp bút hay bình nước của học sinh thì ngay lập tức có ảnh đẹp để so sánh.

"Cô ơi. Mới nhìn giống như... 'sinh đôi' quá đi".

Mặc dù thầy cô đã phối màu rất "hiểm" rồi nhưng học sinh cũng không tha.

"Em cũng có ốp điện thoại giống màu áo dài của cô luôn".

Có một sự trùng hợp không hề nhẹ.

Chính xác đến 100% luôn, dù cô giáo có mặc màu gì đi nữa.

"Cô không làm khó em được đâu".

"Chỉ là giống thôi, em không có ý gì ạ".

"Hôm nay cô mặc nổi quá".

Mặc dù là nhân vật chính trong những bức ảnh, bị soi mói và đem ra làm "trò đùa" thế đấy nhưng chắc hẳn thầy cô không nỡ nào giận lũ tiểu yêu này được lâu. Suy cho cùng cũng tại học sinh yêu quý giáo viên nhưng bố mẹ lúc sinh ra "trót" có thêm "500 trí tưởng tượng phong phú" kèm với "500 sức nghịch ngợm" nên mới quậy như vậy thôi. Có khi thầy cô xem những bức hình này cũng được trận cười vỡ bụng vì "Ôi, sao mà giống thế".