Chê đồ chơi cũ, bé trai châm lửa đốt không may thiêu rụi luôn cả nhà khiến cụ bà 70 tuổi mắc kẹt

Mới đây MXH xôn xao chia sẻ đoạn clip ghi lại một vụ hỏa hoạn tại Bình Dương kèm đoạn hình ảnh người gây ra cháy. Danh tính người gây ra vụ việc khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Theo đoạn clip đăng tải, tại một ngôi nhà mặt tiền trên đường phố lửa bốc lên dữ dội và có dấu hiệu lan sang những ngôi nhà khác cùng với đó là nỗ lực dập lửa từ người dân và cơ quan chức năng.

Vụ cháy sau đó đã được khống chế. Nguyên nhân vụ việc cũng được điều tra làm rõ.

Cháy cửa hàng đồ chơi trẻ em ở Bình Dương

Theo thông tin trên Công an TP.HCM, vụ cháy xảy ra tại kiot bán đồ chơi trẻ em trên đường Nguyễn Thái Học, thuộc chợ Dĩ An 1, Bình Dương. Nguyên nhân do một bé trai khoảng 5 tuổi là con của chủ kiot đã nghịch lửa. Bé trai cho biết do chiếc xe đồ chơi của em đã cũ nên em châm lửa đốt để được ba tặng chiếc xe mới.

Khi lửa cháy thì em này hoảng hốt vứt que lửa vào đống đồ chơi khiến lửa bùng lên rồi bốc cháy ngùn ngụt.

Mặc dù người dân trong chợ chạy tới dập lửa tại chỗ nhưng bất thành. Do kiot chứa nhựa và các vật dụng dễ cháy nên chỉ trong ít phút, lửa đã bao trùm cả kiot và cháy lan qua kiot bán nệm ở bên cạnh.

Ngoài ra, vụ cháy còn làm một cụ bà khoảng 70 tuổi mắc kẹt bên trong buộc lực lượng chức năng đập tường từ phía sau giải cứu ra ngoài, nhưng do ngạt khói nên phải chuyển đi cấp cứu.





