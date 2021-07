Chạy xe máy từ Bình Dương về Nghệ An, chồng “bỏ quên” vợ và con ở Huế

Nằm xoài ở chân cầu Bến Thuỷ suốt chặng đường dài hàng nghìn km, anh Xồng Bá Định (21 tuổi, quê ở xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) kể lại. Chiều 27/7 anh cùng một người đàn ông khác đã chạy xe máy từ Bình Dương về đến quê nhà Nghệ An.

2 người vợ và 3 con nhỏ bị chồng "bỏ quên" ở Huế.

Tuy nhiên, quảng đường về nhà, anh Định cùng với người bạn lại "bỏ quên" hai người vợ và ba đứa con trong Thừa Thiên - Huế.

Hiện anh Định đang ở chân cầu Bến Thủy 2 (xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) để… chờ vợ và hai con nhỏ.

Vợ và con đang bị "mắc kẹt" tại Thừa Thiên- Huế, chưa có phương tiện để về quê nhà. Anh Định cũng đã đuối sức không thể quay xe máy chạy ngược vào Huế đón vợ và các con. Anh cầu mong có ai đó giúp… đưa vợ và con từ Huế về Nghệ An.

Anh Định nằm chờ ở cầu Bến Thuỷ để đón vợ con.

CSGT ở chốt kiểm soát đầu cầu Bến Thủy 2 cũng đã nhường suất cơm trưa cho anh Định ăn để… chờ vợ, con.

Liên hệ với ông Nguyễn Đình Bách - Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) được biết, sau khi phát hiện 2 người phụ nữ cùng 3 con nhỏ bị 2 người chồng "bỏ quên" tại chốt kiểm soát dịch Phong Điền, lực lượng chức năng địa phương đã tạm thời bố trí cho những người này ở tạm trong nhà cộng đồng, hỗ trợ mỗi hộ 2 triệu đồng, đồng thời test nhanh kháng nguyên Covid-19. Kết quả test nhanh 2 người phụ nữ và 3 trẻ nhỏ lần 1 âm tính.

Lực lượng công an và y tế tại chốt cũng đã vận động quyên góp thực phẩm, nước uống, sữa, ít tiền để giúp cho hai gia đình này.

Lực lượng chức năng hỗ trợ những người bị "bỏ quên" và tìm cách liên hệ xe đưa về Nghệ An.

Được biết, thời gian qua, anh Định đưa vợ và con vào Bình Dương mưu sinh, làm thuê. Do ảnh hưởng dịch Covid-19, họ mất việc làm, không có thu nhập. Quá khó khăn, 2 cặp vợ chồng bàn nhau cùng chạy xe máy về quê.

Ngày 26/7 đến chốt kiểm dịch ở đèo Hải Vân, họ được cơ quan chức năng trung chuyển qua địa phận tỉnh Thừa Thiên - Huế. Việc trung chuyển vừa giúp được những người đi xe máy an toàn hơn, giữ được sức khỏe và tránh lây dịch bệnh.

Do hiểu biết tiếng Việt phổ thông hạn chế nên quá trình tiếp nhận và trung chuyển, những người này nhầm tưởng xe ô tô trung chuyển sẽ chở thẳng vợ con họ ra thẳng Nghệ An, nên khi nhận lại xe máy 2 người đàn ông này đã chạy thẳng ra Nghệ An.

Vợ và con bị chồng bỏ lại phía sau đành đứng bên quốc lộ 1A để vẫy xin xe về quê nhà. Tuy nhiên, quá ít xe về Nghệ An. Hai người vợ và ba con nhỏ cũng không có điện thoại để liên lạc.

Chính quyền địa phương đã bố trí cho 2 phụ nữ và 3 trẻ nhỏ đến trú tại Nhà văn hóa thôn Phú Xuân (xã Phong Thu, huyện Phong Điền, Thừa Thiên-Huế). Lãnh đạo huyện Phong Điền cho biết, đã giao CSGT tìm phương tiện để giúp đưa 5 người trên về Nghệ An.