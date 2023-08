Cháy rừng nghiêm trọng tại nhiều quốc gia

Trên đảo Tenerife, Tây Ban Nha, nhà chức trách đã phải sơ tán nhiều người dân do vẫn chưa kiểm soát được đám cháy rừng ở phía Bắc đảo. Lý do cháy rừng lan mạnh là do nhiệt độ tăng lên, trong khi độ ẩm giảm và gió mạnh hơn.



Tại Canada, Thủ hiến bang British Columbia đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại địa phương này trong bối cảnh các đám cháy rừng đang lan nhanh chóng, 20 nghìn người đã phải sơ tán khẩn cấp. Cháy rừng đã phá hủy nhiều công trình và hiện ngọn lửa đang lan rộng ra hơn 6.000 ha rừng.

Cháy rừng tại đảo Maui ở Hawaii (Mỹ) từ đầu tháng này đã làm 114 người thiệt mạng, hơn 2.200 công trình bị phá hủy, thiệt hại ước tính gần 6 tỷ USD.

Dự kiến, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tới thị sát Maui trong ngày hôm nay (theo giờ địa phương). Chuyến thị sát này nhằm đánh giá tình hình thiệt hại cũng như động viên tinh thần các nạn nhân.