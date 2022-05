Cháy lớn thiêu rụi dãy hàng quán tại quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Đám cháy bùng phát từ khoảng 8h sáng nay (2/5), tại dãy hàng quán trên đường Hồng Bàng (phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng), ngay sát nút giao Nam cầu Bính. Đây là khu nhà cấp 4 được xây dựng tạm bợ; phía trước được ngăn thành 7 quán hàng ăn, phía sau là khu trọ cho công nhân đang làm việc tại một công trường gần đó.

Theo người dân, ngọn lửa và khói đen xuất phát từ phía sau của dãy nhà, sau đó nhanh chóng lan rộng ra cả dãy.

Anh Sơn, một chủ quán trong dãy hàng ăn cho biết: “Cháy từ đằng sau. Công nhân đi làm hết, để vậy, không may điện chập. Tôi đang làm đồ ăn ở đối diện, nhìn thấy mà không kịp chạy đồ. Chạy được mấy bình gas”.

Chủ quán và người dân kịp thời chuyển được một số bình gas trong các cửa hàng.

Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) đã điều nhiều xe cứu hỏa và lực lượng phòng cháy chữa cháy đến hiện trường, nhanh chóng dập lửa. Song, do gió to, dãy nhà được lợp bằng tôn lạnh, bên trong nhiều đồ đạc dễ bắt lửa nên lửa bén nhanh, công tác cứu hỏa gặp nhiều khó khăn.

Đến khoảng 9h, ngọn lửa được khống chế, tuy nhiên, dãy hàng quán, nhà trọ phía sau đã bị thiêu rụi. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát khu vực bên trong để phòng đám cháy bùng phát trở lại, cháy lan sang khu vực xung quanh.

Toàn bộ các hàng quán và khu trọ bị thiêu rụi.

Được biết, dãy nhà phía sau có khoảng 30 – 40 công nhân thuê trọ. Sáng nay, tất cả công nhân đi làm hoặc nghỉ lễ hết, tại thời điểm đám cháy bùng phát, không có ai ở nhà./.