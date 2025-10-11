Fanpage aFamily

Cháy lớn cạnh cửa hàng xăng dầu tại Đà Nẵng

Hải Định,
Lực lượng PCCC tại Đà Nẵng vừa khống chế thành công một vụ cháy lớn trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 40 phút ngày 11-10, một vụ cháy lớn xảy ra tại bãi xe phía sau cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 9 trên đường Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Cháy lớn gần cửa hàng xăng dầu tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Ngọn lửa bùng phát vào khoảng 17 giờ 40 phút

Cháy lớn gần cửa hàng xăng dầu tại Đà Nẵng - Ảnh 2.

2 xe bồn chở xăng bị ngọn lửa thiêu rụi

Cháy lớn gần cửa hàng xăng dầu tại Đà Nẵng - Ảnh 3.

Đến 19 giờ, vụ cháy cơ bản được khống chế

Ngọn lửa bao trùm 2 xe bồn chở xăng dầu và 1 thùng container bên trong chứa các phuy dầu, khói lửa bốc cao nghi ngút.

Tại hiện trường, nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ cháy. Lực lượng chức năng phải vất vả phân luồng, điều tiết giao thông qua khu vực.

Điểm cháy xuất phát gần cây xăng dầu, khiến việc cứu hỏa, chống cháy lan rất khẩn trương.

CLIP: Hiện trường vụ cháy

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an TP Đà Nẵng nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai chữa cháy. 

Cảnh sát PCCC-CNCH đã huy động nhiều phương tiện, thiết bị chuyên dụng và sử dụng bột chữa cháy để dập lửa.

Sau đó, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực dập lửa hoàn toàn.

