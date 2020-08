Chạy ECMO cứu bé gái 3 tuổi nôn ói hàng chục lần, truỵ tim mạch vô cùng nguy kịch

Đó là trường hợp của bệnh nhi L.T.K.Ng. (3 tuổi, quê Tiền Giang).

Theo bệnh sử, 2 ngày trước khi nhập viện, bé Ng. sốt nhẹ, không ho không sổ mũi nên được cha mẹ tự mua thuốc cho uống.

Tuy nhiên sau đó bé lừ đừ, nôn ói 10 lần, mệt nên nhập bệnh viện (BV) đa khoa trung tâm Tiền Giang trong tình trạng li bì, trụy tim mạch, tim đập chậm, 54 lần/phút, không đều.

Bệnh nhi L.T.K.Ng.

Vì tình trạng quá nặng nên bé được thở oxy, truyền thuốc vận mạch và chuyển đến BV Nhi Đồng 1 (TP.HCM) lúc 23 giờ đêm 5/8.

Tại khoa Cấp cứu, bệnh nhi trong tình trạng hôn mê, môi tím, thở khó, trụy tim mạch nặng, tim rời rạc. Bé được chẩn đoán viêm cơ tim tối cấp, sốc tim, rối loạn nhịp tim.



Ngay lập tức bệnh nhi được các bác sĩ khoa Cấp Cứu đặt nội khí quản giúp thở, truyền thuốc vận mạch duy trì chức năng co bóp cơ tim, đồng thời bác sĩ khoa Tim mạch tiến hành đặt máy tạo nhịp tạm thời duy trì nhịp tim cho bệnh nhi.

Sau đó tình trạng huyết động học có cải thiện tạm thời nhưng chức năng co bóp cơ tim giảm nặng do viêm cơ tim tối cấp kèm loạn nhịp thất liên tục không đáp ứng với thuốc chống loạn nhịp.

Bệnh nhi trụy tim mạch nặng, giảm tưới máu mô gây tổn thương các cơ quan, tính mạng bị đe dọa.

Bé được hỗ trợ chạy ECMO vì viêm cơ tim tối cấp.

Trước tình trạng nguy kịch này, một cuộc hội chẩn toàn viện đã được tổ chức khẩn cấp.

Ekip điều trị quyết định tiến hành kỹ thuật hỗ trợ tuần hoàn qua màng ngoài cơ thể ECMO (hay tim phổi nhân tạo) để cứu bệnh nhân.

Phó giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Quang, trưởng khoa Hồi sức tích cực Chống độc, BV Nhi Đồng 1 cho biết, vì bệnh nhi nhỏ tuổi và nhỏ ký (3 tuổi, 11 kg) nên việc tiếp cận mạch máu và kỹ thuật ECMO sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Dưới sự hỗ trợ của các bác sĩ Ngoại khoa, việc tiếp cận mạch máu được thực hiện nhanh chóng đồng thời các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực bắt đầu vận hành hệ thống máy ECMO chuẩn bị sẵn sàng cho bệnh nhi.

Bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch.

Sau 30 phút thực hiện, bệnh nhi đã được hỗ trợ chạy ECMO. Tình trạng huyết động học của bệnh nhi được phục hồi nhanh chóng, đảm bảo sự sống cho các cơ quan.

Tuy nhiên do chạy ECMO trên bệnh nhi nhỏ tuổi khó khăn hơn nhiều so với trẻ lớn, nhất là trong vấn đề xử trí biến chứng, các bác sĩ Hồi sức tích cực đã theo dõi bệnh nhi liên tục để kịp thời phát hiện biến cố xảy ra nhằm đảm bảo an toàn cho bệnh nhi.

Sau 6 ngày chạy ECMO, chức năng tim và các cơ quan gan, thận, não phục hồi tốt, bệnh nhi được cai ECMO vào ngày 12/8 và sau đó được cai máy thở, máy tạo nhịp.

Hiện tại bệnh nhi tỉnh táo, thở bình thường, tình trạng huyết động học ổn định, chức năng tim phục hồi tốt, vẫn được theo dõi sát tình trạng tim mạch và đông máu.

Nếu điễn tiến thuận lợi, bé có thể được xuất viện vào cuối tuần sau.