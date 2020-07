Binz - Người yêu mới của Châu Bùi bị đào lại quá khứ tự đăng ảnh "nhún nhảy" với gái lạ trên Instagram

Những ngày gần đây, chuyện Binz và Châu Bùi hẹn hò thu hút nhiều sự chú ý của công chúng. Dù chẳng có một lời nói nào thừa nhận nhưng cách mà nam rapper và mẫu ảnh Hà thành thể hiện đủ khiến cả thế giới hiểu họ là của nhau.

Hơn 500k người theo dõi nhưng Binz chỉ follow mình Châu Bùi thôi. (Ảnh chụp màn hình)

Này nhé, Binz có tới hơn 560k lượt theo dõi nhưng chỉ nhấn follow mỗi mình Châu Bùi trên Instagram. Ngược lại, cô nàng cũng không ngại đăng cả loạt story ủng hộ cho sản phẩm mới của bạn trai tin đồn, còn quay video nhảy trên nền nhạc "Bigcityboi" nữa đấy!

Và cách đây ít ngày, Châu Bùi chia sẻ hình ảnh chú cún với dòng chú thích khiến dân mạng dậy sóng: "Bad boiiii? No way, only good man San nhờ" (Tạm dịch: Trai hư? Không đời nào, anh ấy là một chàng trai tốt).

Mặc dù không trực tiếp chỉ mặt đặt tên, nhưng ai chẳng hiểu cô nàng đang ra sức bênh vực cho bạn trai tin đồn. Bởi lẽ, xưa nay Binz luôn gắn liền với hình ảnh anh chàng badboy đa tình, trăng hoa. Có vẻ, Châu Bùi đang mặc kệ thế giới nói, cô chỉ tin bạn trai theo cách mà cô muốn. Hoặc cũng rất có khả năng Binz như nam chính ngôn tình "bad" với cả thế giới nhưng đã thay đổi vì Châu Bùi? Tóm lại vì gì thì trong mắt nàng fashionista Binz vẫn là một goodboy chính hiệu!

Tuy nhiên, lật lại tình sử của nam rapper đình đám này thì có lẽ chỉ mình Châu Bùi bênh vực được. Hơn thế nữa, tin đồn hẹn hò dấy lên chưa lâu thì bức ảnh nhạy cảm của Binz lại bị đào lại.

Cụ thể, vào khoảng thời gian năm 2017, Binz có đăng tải một bức ảnh lên Instagram trong tình trạng không mảnh vải che thân. Người phụ nữ phía trước cũng tương tự, và tư thế của cả hai được cho là đang làm chuyện nhạy cảm. Đâu chỉ có thể, Binz còn chú thích một dòng đầy không mấy trong sáng. Binz đã xóa đi ngay sau đó nhưng dân mạng vẫn nhanh tay hơn, chụp lại màn hình và chia sẻ lên nhiều cộng đồng lớn nhỏ.

Bức ảnh nhạy cảm của Binz bị đào lại.

Tưởng đã chìm vào dĩ vãng, bức ảnh nhạy cảm này bất ngờ bị đào lại trong thời điểm Binz và Châu Bùi dính tin đồn hẹn hò. Có lẽ nào mọi người muốn nhắc nhẹ cô nàng mẫu ảnh đình đám nên yêu đương cẩn thận chăng?