Châu Bùi mang 2 items "lạ" tới KOSMIK Live Concert: Độc chiêu ủng hộ Binz là đây?

Chiếc áo khoác phiên bản prototype giới hạn được sáng tạo theo phong cách hypebeast, nằm trong bộ sưu tập thời trang "Don't Break My Heart" do chính Binz thiết kế. Chưa hết, có dân mạng còn nhận ra mẫu khuyên tai Balenciaga trên tai Châu Bùi được thiết kế với chữ B to bản - trùng hợp là tên viết tắt của Binz. Có nhiều cách để thể hiện tình cảm với "nửa kia", và Châu Bùi đã thể hiện điều ấy thông qua cách thức mà chẳng mấy ai ngờ