ChatGPT: Cơ hội đổi mới giáo dục

Số người dùng tăng vọt

ChatGPT có tên đầy đủ là Chat Generative Pre-training Transformer (hay còn gọi tắt là chatbot) là công cụ hỏi đáp tự động được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) do Công ty Công nghệ OpenAI (Mỹ) phát triển. Ứng dụng này sử dụng kỹ thuật học máy có tên gọi Học tăng cường từ Phản hồi con người (RLHF). Chỉ sau một thời gian ngắn kể từ khi ra mắt, ChatGPT nhanh chóng “gây sốt” trên toàn cầu với hơn 1 triệu người đăng ký sau một tuần, và hiện tại đã có trên 100 triệu người dùng.

Theo thống kê của Ngân hàng đầu tư UBS, dựa trên dữ liệu từ Similar Web, ChatGPT, được OpenAI công bố cuối tháng 11/2022, thu hút 57 triệu người dùng sau một tháng ra mắt. Tuy nhiên, chỉ đến ngày 31/1, siêu AI đã đạt 100 triệu người dùng. Trung bình mỗi ngày trong tháng 1, nó có 13 triệu người truy cập. Ngày 2/2, OpenAI tung ra gói đăng ký 20 USD/tháng cho phiên bản ChatGPT Plus, cung cấp cho người dùng dịch vụ ổn định hơn, nhanh hơn cùng các tính năng tiên tiến so với bản miễn phí. Hiện ChatGPT Plus chỉ dành cho người dùng tại Mỹ và phải đăng ký trong danh sách chờ.

Tại Việt Nam, tuần qua, ChatGPT cũng gây sốt trong cộng đồng sử dụng mạng xã hội. Nhiều người tìm cách đăng ký và sử dụng ChatGPT…

Mặc dù mới ra mắt và chưa hoàn chỉnh, nhất là với ngôn ngữ tiếng Việt, song giới chuyên gia công nghệ và nhiều người sử dụng mạng xã hội thừa nhận đây là một sản phẩm cực kỳ thông minh, có khả năng “tự lớn”, “tự hoàn chỉnh” theo từng giờ, dựa trên dữ liệu của người dùng.