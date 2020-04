Thời buổi công nghệ 4.0, bất kì ai làm kinh doanh buôn bán chắc chắn không thể bỏ qua tính năng đánh giá – review cho các cửa hàng. Mỗi một nhận xét, một đánh giá từ phía khách hàng sẽ là thước đo hiệu quả nhất về dịch vụ, sản phẩm được cung cấp. Cũng từ chính những review đó mà những khách hàng khác truy cập sau này sẽ có những cái nhìn tích cực hoặc tiêu cực đối với shop online của bạn.

Thế nhưng, có đôi khi sản phẩm tốt, thái độ phục vụ đáng yêu, tận tình nhưng shop online vẫn bị khách hàng đánh giá 1 sao vì những lý do thật đặc biệt. Có khi thì do khách hàng đang ở thời kì "khó ở", có khi thì bị đối thủ "chơi xấu", nhưng cũng có khi lại xuất phát từ nguyên nhân nhầm lẫn tai hại mà chẳng biết đổ lỗi cho ai bây giờ.

Ảnh minh họa

Đơn cử như tình huống mua hàng của người khách dưới đây, đăng tải trên mạng, nickname Q.T viết: "Chất lượng sản phẩm tốt, giao hàng đầy đủ nhưng vẫn đánh giá 1 sao".

Ngay sau khi đăng tải, bài đăng đã thu hút 41.000 lượt bày tỏ cảm xúc của người dùng mạng. Ảnh chụp màn hình.

Nếu thoạt tiên đọc ai cũng cho rằng đây là vị khách "khó ở" nào đó vì nghe nội dung thật phi lý, nhưng khi rõ nội tình, ai cũng phải gật gù thông cảm. Chẳng là, trong phần review, vị khách này có trình bày lý do như sau: "Chất lượng sản phẩm tốt, giao hàng đầy đủ nhưng giao hàng sai địa chỉ. Địa chỉ ở Hoằng Tân mà lại giao Hoằng Phong, xa tận gần 10km mà lại không có xe máy, mới 12 tuổi, đạp xe từ Hoằng Tân đến Hoằng Phong".

Review vừa đáng thương lại vừa hài hước của vị khách này khiến dân mạng không thể nhịn cười.

Đây quả thật là một tình huống review 1 sao đáng tiếc cho cả phía chủ shop vẫn khách mua hàng. Bởi lẽ, việc nhầm lẫn địa chỉ ship vốn là điều không ai mong muốn, shop thì bị mất uy tín đi đôi chút còn khách hàng thì lại mất công, mất sức, mất cả thời gian. Thế nhưng dù sao, dòng đánh giá của vị khách này vẫn ghi rõ ràng là không review 1 sao về chất lượng sản phẩm (tức là sản phẩm vẫn ổn) duy chỉ có điều giao hàng còn nhầm lẫn mà thôi.

Phía dưới phần bình luận, dân mạng đã xôn xao bàn tán, người thì thương thay cho hoàn cảnh éo le của vị khách này, người lại tranh cãi về nguyên nhân sự sai sót của đơn hàng khi dẫn đến tình huống trớ trêu trên:

- "Đấy, bạn này như vậy vẫn là tử tế rồi, lắm loại cho 1 sao mà chẳng nói rõ nguyên nhân làm shop sụt giảm uy tín rõ rệt. Chưa kể, mấy đứa thấy xa bom hàng luôn chứ chẳng đạp xe đi mà nhận đồ đâu".

- "Đấy, người lấy hàng phải có tâm như bé này nhé. Mất công shipper phải chờ nhỏ đạp 10km. Thôi thì thấy đáng thương và đồng cảm nhiều hơn".

- "Pha feedback đầy hờn dỗi, nhưng 12 tuổi mà có ý thức, không bom hàng là tốt rồi".

- "Mình thấy lỗi này không phải do shop mà, tội shop. Vì hàng shopee tự khách đặt địa chỉ shop không thể đổi được. Và trong tình huống này 1 là nếu bé kia đặt sai địa chỉ thì là do bé sai và phải tự qua lấy vì không cho đổi địa chỉ, 2 là do ship sai (nhưng trường hợp này 90% là mình nghĩ bé kia sai vì bên hãng vận chuyển giao hàng theo tuyến, mỗi phố 1 tuyến chứ không bao giờ ghép 2 con phố cách nhau 10km vào 1 tuyến cả nên 90% là bé đặt nhầm địa chỉ rồi)".

- "Dù sao cũng thấy tội cả 2 bên. Thôi thì rút kinh nghiệm đi mua hàng online lần sau nhé".

Dù nhận về nhiều bình luận bày tỏ sự hài hước trước tình huống có phần oái oăm này, song ai cũng rút kinh nghiệm khi mua hàng rằng, để tránh mất công, tốn sức như trường hợp khách hàng trên, trước khi đặt hàng, ngoài việc tìm hiểu kĩ về shop bán đồ uy tín còn nên cẩn thận check lại địa chỉ nhận hàng thêm lần nữa để tránh tình huống phát sinh không đáng có.