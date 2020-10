Mới đây, thông tin Hoa hậu Việt Nam 2018 - Tiểu Vy - trở thành đại sứ thương hiệu cho nhãn hàng chuyên sản phẩm giảm cân nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Nhưng ngay sau đó, dân tình lại xôn xao rằng công ty này từng có một sản phẩm là trà giảm cân bị đưa vào "danh sách đen" do có chứa những chất cấm có hại sức khỏe.

Sibutramine và phenolphthalein nguy hiểm như thế nào với sức khỏe?

Sibutramine là một hợp chất được sử dụng để giảm sự thèm ăn, chính vì vậy, thường được dùng trong điều trị bệnh béo phì với 2 tác dụng chính là giảm cân cấp tốc và duy trì cân nặng không cho mỡ thừa tích tụ thêm. Hợp chất này được bắt đầu sử dụng từ những năm 2000 và được quản lý chặt chẽ. Tuy nhiên, sau khi xuất hiện những trường hợp tử vong do tim mạch có liên quan tới Sibutramine, chất này đã bị cấm sử dụng trong các loại thuốc, thực phẩm chức năng từ tháng 10/2010.

Sản phẩm chứa chất này có thể gây hại cho người tiêu dùng vì có thể gây nên nguy cơ tăng huyết áp, tăng nhịp tim cho người bình thường và có thể gây nguy hiểm cho những người có tiền sử bệnh về động mạch vành, đau tim, loạn nhịp tim hoặc đột quỵ. Chất này cũng có thể tương tác với các loại thuốc khác mà người dùng đang sử dụng, có thể dẫn đến nguy hiểm chết người.

Còn phenolphthalein là một hóa chất từng được sử dụng trong điều trị táo bón. Nhưng do các nghiên cứu cho thấy nó có khả năng là chất gây ung thư (carcinogen) nên đã được dùng hạn chế và FDA đã cấm lưu hành các loại thuốc điều trị táo bón có chứa chất này mà bán không cần toa bác sĩ (over-the-counter drugs) từ năm 1999. Theo thông tin của FDA thì hiện nay, phenolphthalein không có trong thành phần hoạt tính (active ingredient) của bất cứ thuốc nào đang được sử dụng ở Hoa Kỳ.

Từ đó có thể thấy, khi sử dụng trà giảm cân có chứa 2 loại chất cấm này người dùng có cảm giác chán ăn, tăng nhu động ruột để đại tiện. Chính vì thế, cân nặng có thể giảm đi. Thế nhưng, đây lại là cơ chế giảm cân phản khoa học và có hại cho sức khỏe bởi trong trà có 2 chất cấm nói trên.

Trước đó vào tháng 10/2018, thông tin của Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cho hay, Cơ quan Khoa học Y tế Singapore (The Health Sciences Authority - Has) thông báo thu giữ một số sản phẩm giảm cân có chứa chất cấm Sibutramine được bán trực tuyến tại Singapore. Theo thông báo này, trong các sản phẩm bị tịch thu có Golean Detox được sản xuất tại Công ty Matxi S.g Co.Ltd có trụ sở tại 129 đường Võ Thị Sáu, quận Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Nhà máy sản xuất có địa chỉ tại 148/9 Đường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Tháng 11/2018, cơ quan hải quan của Đài Loan cũng đưa lệnh cấm nhập khẩu một số loại thực phẩm chức năng chứa chất cấm, trong đó có 3 sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam, gồm trà thảo mộc giảm cân Vy&Tea do có chứa 2 chất Sibutramine và Phenolphthalein; trà giảm cân Golean Detox và Weight Loss của công ty Matxi S.G và sản phẩm trà giảm cân Cường Anh của Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Cường Anh Authentic do có chứa chất cấm Sibutramine.

Ngày 28/1/2019, Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã ra thông báo khuyên người tiêu dùng không mua và sử dụng sản phẩm trà thảo mộc giảm cân Golean Detox.

Tại Việt Nam, từ năm 2010, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã ngưng cấp phép nhập khẩu sibutramine và năm 2011, đình chỉ lưu hành, thu hồi các thuốc chứa hoạt chất sibutramine do có tác dụng không mong muốn. Cục cũng rút số đăng ký của tất cả thuốc có chứa hoạt chất sibutramine. Các bệnh viện, viện có sử dụng thuốc này cũng được yêu cầu dừng ngay việc kê đơn, sử dụng thuốc.

Từ đầu tháng 12/2018 đến tháng 3/2019, Cục An toàn thực phẩm đã ra quyết định thu hồi ít nhất 4 lô trà giảm cân Golean Detox, trong đó 2 lô có chứa Sibutramine, 2 lô có chứa cả Sibutramine và Phenolphtalein.