Chào đón mùa hè rực rỡ cùng Crescent Mall

Chủ đề mùa hè năm nay sẽ đưa bạn đến vùng nhiệt đới trong lành, mát mẻ với những rung cảm thú vị như trên bãi biển thơ mộng. Những chú hồng hạc và màu sắc nhiệt đới là điểm thu hút chính tại trung tâm thương mại của chúng tôi, nơi mọi gia đình có thể lưu giữ những khoảnh khắc vui vẻ.

Các hoạt động miễn phí diễn ra vào mỗi cuối tuần tháng 6-7: sáng tạo hồng hạc thủ công, in tranh trái cây, gấp orgami hồng hạc & tạo hình slime đang chờ cả nhà mình tham gia. Mùa hè này không còn nhàm chán rồi bé ơi!

Đừng quên tô điểm thêm sắc màu với các phiên bản quà tặng giới hạn: chủ đề hồng hạc khi mua sắm tại Crescent Mall nhé. Quà tặng hữu ích, màu sắc sinh động, kiểu dáng hợp thời trang, lên kế hoạch sưu tầm tất cả sản phẩm yêu thích về tủ đồ mình thôi nào!

Bên cạnh đó, Crescent Mall cũng triển khai chương trình khuyến mãi mang tên TASTE YOUR WAY AROUND CRESCENT MALL, Hộ chiếu ẩm thực đầu tiên chỉ có tại Crescent Mall. Tích tem càng nhiều, quà càng hấp dẫn. Ngại gì không thử?

Và dĩ nhiên, vui chơi không quên mua sắm! Những ưu đãi giảm giá khủng lên đến 70% đang chờ đợi tất cả mọi người. Giảm giá cuối mùa – thời điểm tốt nhất để nâng cấp tủ đồ với hàng trăm thương hiệu và chương trình khuyến mãi từ thời trang, phụ kiện, đồ điện tử gia dụng, F&B và nhiều hơn nữa. Nhanh chân nào!!!