Chàng trung úy trẻ kêu gọi hỗ trợ và nuôi dưỡng 3.500 em bé vùng cao

Từ suy nghĩ “không phải có điều kiện mới làm được từ thiện”, từ tháng 1/2021 đến nay Trung úy Dương Hải Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La cùng mạnh thường quân triển khai nhiều Dự án, trong đó có hai Dự án nổi bật “Nuôi em Mộc Châu” và “Hạnh phúc cho em” giúp các em bé vùng cao có cơm ăn đầy đủ dinh dưỡng, có trường học khang trang và không phải bỏ học.

Đối với Dự án “Nuôi em Mộc Châu”, triển khai từ tháng 1/2021, đến nay đã hỗ trợ kinh phí nấu cơm trưa cho trên 3.500 em học sinh tại 75 điểm trường mẫu giáo thuộc ba huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Bắc Yên. Tính đến hết năm học, tài trợ khoảng 9 tỷ tiền ăn cho ngành giáo dục tỉnh Sơn La.

Trung úy Dương Hải Anh chia suất cơm cho các em nhỏ vùng cao

Từ Dự án “Nuôi em Mộc Châu”, Trung úy Dương Hải Anh cùng các mạnh thường quân triển khai Dự án bổ trợ “Hạnh phúc cho em” từ tháng 12/2021. Đến nay, dự án xây dựng được 16 điểm trường và 4 “Ngôi nhà hạnh phúc” cùng các gói học bổng "Em nuôi của Đoàn" và nhiều vật dụng sinh hoạt giá trị cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn huyện Mộc Châu và Vân Hồ, huyện Yên Châu, Mường La, Quỳnh Nhai với tổng trị giá hơn 3,4 tỷ đồng.

Theo chia sẻ của Trung úy Dương Hải Anh, thành công của Dự án nằm ở sự minh bạch trong tất cả các khoản chi tiêu. Thứ nhất, minh bạch về thực tế. Mỗi ngời nhận nuôi sẽ có thông tin về em nhỏ bao gồm số điện thoại bố mẹ, trưởng bản, cô giáo,… Hôm đó các con có được ăn đầy đủ hay không, các mạnh thường quân, hay bố mẹ chỉ cần gọi hỏi là biết được.

Thứ hai là, minh bạch về giấy tờ. Cụ thể, nhóm Trung úy Hải Anh không trực tiếp chi bất kỳ một dự án nào. Bên Hải Anh là đơn vị chuyển tiếp, cầu nối. Trong đó, phòng giáo dục ăn bao nhiêu bữa sẽ thống kê, bên Trung úy Hải Anh sẽ chuyển tiền. Phòng giáo dục sẽ có trách nhiệm đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn của dự án. Nếu làm sai họ sẽ chịu trách nhiệm.

Thiện nguyện không đồng, đi từ sự tử tế

Năm 2015, Dương Hải Anh đạt được mơ ước thi đỗ vào Học viện Cảnh sát nhân dân, cũng từ đó anh bén duyên với công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Năng hoạt động Đoàn nhưng không quên nhiệm vụ chính, suốt những năm rèn luyện, phấn đấu ở nhà trường, với kết quả học tập đạt loại xuất sắc, Dương Hải Anh được thăng cấp bậc hàm trước niên hạn và được bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen "Đạt danh hiệu học viên xuất sắc toàn khóa học niên khóa 2015-2019", được Đoàn thanh niên Bộ Công an tặng danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Bộ Công an…

Năm 2019, tốt nghiệp ra trường, chàng trai trẻ Hải Anh được phân công về Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Mộc Châu. Thời điểm này anh là thành viên tổ 1, tổ tuần tra kiểm soát giao thông, phụ trách tuyến đường từ cửa khẩu Lóng Sập, đây là vùng điểm nóng ma túy.

“Lúc đó tôi phụ trách mảng tuyên truyền 4 không về ma túy. “Không vận chuyển, không buôn bán, tàng trữ, sử dụng”,…. Chốt đấy ngay cạnh trường mầm non, hàng ngày thấy các em nhỏ đi học mang cặp lồng chỉ có mỗi cơm không và chai nước lã để đổ vào ăn, đứa không có bỏ học đi đào măng để ăn. Chính vì vậy, đứa trẻ nào bụng cũng rất to nhưng người bé tẹo, còi suy dinh dưỡng. Tôi thấy thương quá” - Hải Anh chia sẻ.

Từ suy nghĩ đó, Hải Anh lên ý tưởng hỗ trợ các em bữa cơm trưa ở lớp. Ban đầu chỉ là 54 em nhỏ đều ở Lóng Sập và là người nhà, người thân. Nhưng sau đó, lan tỏa của việc làm tử tế nên số lượng các em học sinh đông dần lên.

Bắt tay thực hiện dự án, trung úy Dương Hải Anh cùng đồng đội thu thập những thông tin cơ bản của các em học sinh gồm họ và tên, chỉ số thể trạng, số điện thoại của trưởng bản, cô giáo cắm bản, các cô giáo thuộc điểm trường và tạo thành mã thẻ. Nhiệm vụ của Hải Anh và nhóm hoạt động dự án là kết nối những hoàn cảnh này với các nhà hảo tâm (chính là những người nhận nuôi các bé) thông qua mạng xã hội.

“Lúc đầu thực hiện Dự án, tất cả thành viên Ban chấp hành Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ Công an huyện đã tiên phong, mỗi người nhận nuôi một trẻ, đồng thời kêu gọi những nhà hảo tâm nhận nuôi cơm trưa cho trẻ với tổng kinh phí 1 năm học (9 tháng) là 1.450.000 đồng. Người dân, ban đầu nghi ngờ chương trình của chúng tôi.

Họ cho rằng “nghề công an chỉ là bắt bớ, chứ không làm được từ thiện. Để thuyết phục các gia đình cho con ăn bữa trưa được hỗ trợ, chúng tôi đưa lực lượng công an xã vào để họ nói chuyện với dân để dân hiểu. Nguồn tài trợ này từ cộng đồng bà con không cần đóng góp gì”- Trung úy Hải Anh kể.

Đầu năm 2022, dự án "Nuôi em Mộc Châu" chính thức mở rộng quy mô trên toàn tỉnh Sơn La, và Dương Hải Anh được điều về làm việc tại Phòng Công tác Đảng, công tác chính trị Công an tỉnh Sơn La. Đến tháng 4, Hải Anh được bổ nhiệm là Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La. Khi ấy, anh là bí thư Đoàn trẻ nhất của Công an tỉnh từ trước đến nay.

Theo chia sẻ của Trung úy Hải Anh, ban đầu anh và các cộng sự không mong muốn dự án lớn như này. Bởi, quy mô lớn sẽ rất mệt mỏi cho bản thân và những cộng sự. Hiện, cả hai dự án có 38 cộng sự, trong đó chủ yếu là các đồng chí công an đang công tác tại tỉnh Sơn La và một số bạn sinh viên là người Sơn La, đang sinh sống và học tập tại Hà Nội.

Hạnh phúc cho đi là hạnh phúc còn mãi

Song song với dự án "Nuôi em Mộc Châu", với ý nghĩa tinh thần "Xây cho em hạnh phúc, xây cho em tương lai tươi sáng" và phát huy sức mạnh của sự lan tỏa, tháng 12/2021 chàng trung úy trẻ, cùng Đoàn thanh niên Công an tỉnh Sơn La, thành lập và tập trung dự án "Hạnh phúc cho em", xóa đi các điểm trường tạm, xóa nhà tranh vách đất mưa dột nơi mà các cô giáo rất vất vả trong việc giảng dạy.

Các em học sinh vùng cao được học trong ngôi trường mới khang trang.

Dự án bổ trợ "Hạnh phúc cho em" tiến hành xây dựng và trao mới nhiều ngôi nhà cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên toàn địa bàn tỉnh Sơn La, với giá trị của một căn nhà là 80 triệu đồng. Dự án cũng huy động và xây dựng trường học có giá trị 350 triệu đồng/ngôi trường, ở các xã biên giới, giúp cho thầy cô cùng các em có được một nơi học tập thật kiên cố trong mọi điều kiện thời tiết nơi biên cương. Đến nay, dự án xây dựng được 16 điểm trường và 4 “Ngôi nhà hạnh phúc”.

Cô giáo Nguyễn Thị Quyên - Phó hiệu trưởng Trường mầm non Phong Lan (Mộc Châu -Sơn La) cho biết trước đây khi các dự án chưa triển khai thì học sinh trên đây rất cực khổ cùng với đó là việc các em bé phải bỏ học theo bố mẹ đi nương làm rẫy, tỷ lệ trẻ duy dinh dưỡng cao dẫn đến nhận thức trẻ chưa được tốt và hiệu quả.

"Dự án giúp đỡ bên phía nhà trường rất nhiều, thứ nhất về công tác tuyên truyền vận động phụ huynh cho trẻ ra lớp; thứ hai là giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng; thứ ba là nâng cao nhận thức của trẻ. Đấy là những cái mà dự án mang lại lợi ích cho nhà trường cũng như cho trẻ vùng cao."

Nhận xét về người em đầy nhiệt huyết, chị Ngọc Anh - Phó chủ nhiệm dự án "Nuôi em vùng cao" cho biết, chị quen Hải Anh qua những người bạn, và bản thân thấy chàng trung úy này làm nhiều việc vô cùng ý nghĩ. Khi Hải Anh tìm tình nguyện viên thì chị đã đăng ký tham và và đồng hành cùng nhau từ đâu năm 2021 đến bây giờ.

"Tôi lớn tuổi hơn Hải Anh rất nhiều tuy nhiên bạn ấy là người trẻ nhưng có tấm lòng rất tuyệt vời. Bạn ấy làm được điều mà thế hệ mình chưa nghĩ ra và chưa dám làm. Hải Anh là tấm gương để từ đó chúng tôi học hỏi được rất nhiều điều. Tôi rất khâm phục Hải Anh từ tấm lòng cũng như hoạt động dự án. Và Hải Anh cũng là người truyền lửa cho tất cả thành viên của dự án"- Chị Ngọc Anh nói.

Trải qua 7 năm làm công tác Đoàn và phong trào thanh niên, Hải Anh đã gặp rất nhiều khó khăn, vất vả. Nhưng khi nhìn lại thành quả của mình, đó là những nụ cười của trẻ em nghèo nơi vùng cao khi có đủ cơm ăn, áo mặc, có sách vở để học tập, niềm hạnh phúc của các em là động lực to lớn giúp cho người chiến sĩ Công an trẻ và nhóm làm thiện nguyện với mình. Và đó cũng là điều yêu thích nhất khi tham gia các hoạt động tình nguyện của người Công an dành cho các em nhỏ vùng cao

"Hạnh phúc là sẻ chia. Với em, thứ hạnh phúc cho đi là thứ hạnh phúc còn mãi”- Hải Anh nói

Ngoài nội dung liên quan đến công tác thiện nguyện, những nội dung về nghiệp vụ đang được chàng Trung úy này làm rất tốt. Hiện, anh đang triển khai xây dựng cuốn cẩm nang “Phòng chống tội phạm và bảo vệ pháp luật online lần đầu tiên trên cả nước”. Mới nhất gần đây, Hải Anh cùng đồng nghiệp ra mắt chuyên trang “Tuyên truyền đề án 06 đầu tiên trên cả nước mang tên “Đề án 06 sơn la.vn”.

“Mỗi buổi đi từ thiện, đều lồng ghép công tác chuyên môn là tuyên truyền và phổ biến kiến thức về pháp luật cho bà con nhân dân, nhất là các điểm trường do bọn em xây dựng. Tại các điểm trường này, chúng tôi dán infographich tuyên truyền về Luật trẻ em. Ngoài ra, công tác dân vận tại các vùng còn nhiều tội phạm về ma túy được chúng tôi làm rất tốt, mô hình này không chỉ được đánh giá cao trên địa bàn tỉnh Sơn Là mà trên toàn quốc”- Trung úy Hải Anh chia sẻ thêm./.